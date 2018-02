Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -



Die Allianz lädt Interessenten dazu ein, sich als Mitglieder an vorderster Front daran zu beteiligen, den globalen Wandel voranzutreiben und das Passagiererlebnis zu verbessern.



Airbus, Delta, OneWeb, Sprint und Bharti Airtel ("Airtel") geben die Bildung der Seamless Air Alliance bekannt, die eine neue Ära der Innovation für Fluggesellschaften auf allen Strecken einläuten wird. Mobilfunkbetreiber, die sich der Seamless Air Alliance als Mitglieder anschließen, werden ihre Dienste bis in die Flugzeugkabinen ausweiten und damit ihren Kunden - mithilfe von Satellitentechnologie ? auf ihrem Weg vom Boden in der Luft und wieder zurück kontinuierlich die gleiche Konnektivität mit hoher Geschwindigkeit und geringer Latenz bieten können. Dies wird auch die Kosten für alle Beteiligten deutlich senken und gleichzeitig eine reibungslose, positive Benutzererfahrung schaffen.



Die Allianz ? die sich zurzeit bemüht, zusätzlich zu den fünf ersten Mitgliedern noch weitere Betreiber hinzuzugewinnen ? wird die immensen Kosten und Hürden beseitigen, die im Allgemeinen mit dem Erwerb, der Installation und dem Betrieb der Datenzugriffsinfrastruktur verbunden sind, indem die Systemintegration und die Zertifizierung wirtschaftlicher gestaltet und offene Spezifikationen für die Interoperabilität bereitgestellt werden, die Zugänglichkeit für Passagiere erhöht wird und eine einfache und integrierte Abrechnung erfolgt.



"Was wenn das beste Internet, das Sie jemals erlebt haben, das in der Luft wäre? Mit diesem Ziel vor Augen werden wir den Passagieren gemeinsam überall eine erschwingliche und reibungslose Erfahrung ermöglichen", sagte Greg Wyler, Gründer und Executive Chairman von OneWeb. "Mit der Einführung unserer ersten Produktionssatelliten, die noch dieses Jahr geplant ist, kommen wir einen Schritt weiter, um die globale digitale Kluft an Land und in der Luft zu überbrücken."



"Leicht nutzbare Hochgeschwindigkeitskonnektivität gehört zur nächsten Revolution in der Luft-und Raumfahrt", sagte Marc Fontaine, Digital Transformation Officer bei Airbus. "Wir freuen uns, diese nahtlose Erfahrung für unsere Airline-Kunden und ihre Passagiere zu schaffen. Wie wir mit unserer Datenplattform Skywise Aviation gezeigt haben, setzt sich Airbus für Innovationen ein, die in der gesamten Luftfahrtbranche einen Mehrwert schaffen."



"Wir wissen, dass Delta-Kunden die Erwartung haben, dass ihre Internetverbindung einfach funktioniert ? egal, wo Sie sich auf ihrer Reise befinden", sagte Gil West, SEVP & COO. "Delta ist ständig auf der Suche nach innovativen Möglichkeiten, um den Kundenservice zu verbessern. Wir freuen uns, mit anderen visionären Unternehmen zusammenzuarbeiten und dass unser bisheriger Partner Gogo dem Bündnis beitreten wird, da Delta ein System entwickelt, das nicht nur den Delta-Kunden, sondern auch der gesamten Airline-Branche zugute kommt."



"Unser 5G-Netzwerk, das im nächsten Jahr eingeführt wird, stellt eine hohe Investition dar, um sicherzustellen, dass unsere Kunden die bestmögliche mobile Internet-Erfahrung haben", sagte Dow Draper, Chief Commercial Officer von Sprint. "Als eines der ersten Mitglieder der Seamless Alliance freuen wir uns darauf, unseren Kunden die Möglichkeit zu bieten, Sprints High-Speed-Konnektivität völlig problemlos auch in der Luft zu genießen."



Gopal Vittal, MD und CEO (Indien und Südasien) von Bharti Airtel, sagte: "Wir freuen uns, eines der ersten Mitglieder dieser innovativen Technologieplattform zu sein und unseren Kunden im wahrsten Sinne des Wortes eine nahtlose Konnektivität zu bieten. Über 370 Millionen mobiler Kunden im globalen Netzwerk von Airtel werden nun auch während des Fluges ununterbrochenen Zugang zu Hochgeschwindigkeitsdatendiensten genießen können. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit allen Partner-Mitgliedern und werden uns gemeinsam darum bemühen, dass diese Plattform möglichst schnell live geht." Airtel ist der drittgrößte Mobilfunkbetreiber der Welt mit Niederlassungen in 16 Ländern in Asien und Afrika.



Michael Small, CEO von Gogo, fügte hinzu: "Als Marktführer bei der Konnektivität an Bord ist Gogo begeistert darüber, der Seamless Alliance beitreten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Allianz bei der Entwicklung künftiger Generationen von Flugverbindungen, die Airline-Passagieren weltweit eine einfache, schnelle und zuverlässige Konnektivität bieten werden."



