Banken verscherbeln die Finanzierungen, ein Teil landet bei Versicherungen. Warum das für diese riskant ist - trotz niedriger Preise.

In den schlichten Büros in einem Kontorhaus in der Hamburger Innenstadt haben sich Ulrike Helfer und ihre Kollegen gerade erst eingerichtet. Sie werden noch lange hier wirken. Denn auch wenn am Mittwoch der Kaufvertrag für die HSH Nordbank unterschrieben wird, ist ihr Job bei dem Institut noch lange nicht vorbei. Helfer leitet die Abbaubank der HSH Nordbank, die HSH Portfoliomanagement. In der Bad Bank lagert alles an Krediten, was nicht verkäuflich war. Im Sommer 2016 haben die HSH-Eigentümer Hamburg und Schleswig-Holstein besonders problematische Engagements aus der Bank hierhin übertragen. Mögliche Verluste müssen die Länder tragen.

Die Auswahl der Kredite hat die Bank selbst getroffen. Sie habe das Recht genutzt, so heißt es in Finanzkreisen, um den übelsten Ballast über Bord zu werfen. So hat sie etwa die Finanzierungen von 256 Schiffen an Helfers Einheit ausgelagert. Ohne den Befreiungsschlag über die Abbaubank könnte die HSH Nordbank nun kaum für den überraschend hohen Preis von einer Milliarde Euro an Finanzinvestoren gehen.

Während HSH-Chef Stefan Ermisch bereits Strategien für eine unbelastete Zukunft der Bank entwirft, muss sich Helfer weiter mit der Vergangenheit herumschlagen. Die Bankerin mit der schlichten Strickjacke und dem Bubikopf gibt sich von der Last unbeeindruckt. Klar sei ihr Portfolio schlecht. Aber das gehöre eben zu ihrer Aufgabe. "Käufer gibt es immer, es ist nur eine Frage des Preises", sagt Helfer. Tatsächlich hat sie schon erste Altlasten abgestoßen. Eine niedrige zweistellige Zahl von Schiffen, die als Sicherheiten für die Kredite dienten, hat sie schon verkauft. Tatsächlich ist nach Jahren der Stagnation Bewegung in den Markt der maritimen Finanzierungen gekommen.

Andere Altlasten, so die im Zentrum der Finanzkrise vor zehn Jahren stehenden Verbriefungen, haben Banken längst an Investoren verkauft. Kredite für Schiffe aber wurden sie einfach nicht los. Da sich der Frachtverkehr nicht erholte und sich die Technik beim Schiffsbau überraschend schnell änderte, gab es nur ...

