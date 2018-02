BYD plant derzeit die Errichtung einer neuen Fabrik für Elektrobusse in Indien. Dafür nimmt das Unternehmen mehr als 31 Millionen US-Dollar in die Hand. Für die Realisierung zuständig ist Goldstone Infratech, Anbieter von BYD-Busse in Indien. Auf einer Fläche von rund 100 Hektar soll die neue Produktionsstätte im Bundesstaat Karnataka entstehen. Lokale Medien berichten, dass die Produktionskapazität zu Beginn bei etwa 1.000 Fahrzeugen pro Jahr liegen soll.

