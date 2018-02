Schon länger hatte Procter & Gamble angekündigt, die Marketingkosten radikal herunterzufahren. Diese Pläne nehmen jetzt immer mehr Gestalt an. Am vergangenen Donnerstag sagte CEO David Taylor auf einer Analystenkonferenz, dass er an seinem Ziel festhalte, von Juni 2016 bis Juni 2021 insgesamt zwei Milliarden US-Dollar im Marketing einzusparen.

Taylor berichtet, dass der Konzern auch zuvor schon Sparmaßnahmen betrieben habe und dadurch von Mitte 2014 bis Mitte 2017 die Kosten um 750 Millionen ... (Robert Sasse)

