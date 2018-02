Der USD/CHF notiert am Montag kaum verändert um 0,9371. Im frühen asiatischen Geschäft notierte das Paar kurzzeitig auf 0,9325. Zum Wochenauftakt in London erholte sich der US-Dollar jedoch. Grund dafür waren falkenhafte Wortmeldungen einiger Vertreter der amerikanischen Notenbank Fed. In der Schweiz ist der Beschäftigungsanstieg wie erwartet ausgefallen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...