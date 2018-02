Berlin / München (ots) - Wir erleben derzeit spannende politische Zeiten. Noch nie hat in Deutschland eine Regierungsbildung länger gedauert als dieses Mal. Und Stand heute wissen wir nicht, ob die SPD-Mitglieder ihr Ja-Wort zu einer Neuauflage der GroKo geben werden.



Vor diesem Hintergrund wollen wir einerseits die konjunkturelle Situation der Branche beleuchten und andererseits eine Einschätzung zu den aktuellen politischen Rahmenbedingungen geben. Wir laden Sie daher herzlich zu unserer jährlichen Pressekonferenz anlässlich der Internationalen Handwerksmesse in München ein. Sie findet statt am



8. März 2018, um 10.00 Uhr im Pressezentrum West (2. OG, Haupteingang West) Messegelände München



Ihre Gesprächspartner sind: Karl-Heinz Schneider Vorsitzender Bundesvereinigung Bauwirtschaft Felix Pakleppa Geschäftsführer Bundesvereinigung Bauwirtschaft



