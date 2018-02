Erstmals seit Beginn des Smartphone-Booms schrumpft der globale Absatz der High-End-Handys. Die Industrie rüstet sich für eine Zukunft, in der Telefone zunehmend an Bedeutung verlieren.

Ausgerechnet zu Beginn des Mobile World Congress überrascht der Handy-Pionier Motorola mit einer ungewöhnlichen Aktion: "Stimmt deine Phone-Life-Balance noch?", fragt der mittlerweile vom chinesischen Technologie-Konzern Lenovo übernommen Telefonbauer. In einem kurzen Online-Fragebogen können Smartphone-Nutzer ihre Touchscreen-Abhängigkeit testen - und bekommen am Ende Tipps zum Freizeitverhalten.

"Wir stehen als Hersteller auch in einer Verantwortung dafür, wie unsere Geräte das Leben der Menschen beeinflussen", sagt Lars-Christian Weißwange, deutscher Geschäftsführer bei Motorola. "Smartphones sollen Spaß machen und den menschlichen Austausch fördern, aber die Leute nicht in Smombies verwandeln - in sich gekehrte Autisten, die bloß noch aufs Handydisplay starren." Gemeinschaftliche Unterhaltung statt ego-fokussiertem Zeitvertreib, das ist die Idee, mit der sich Motorola künftig im Markt positionieren will.

Einem Markt im Umbruch. Das Smartphone, der wichtigste Treiber des digitalen Wandels in der vergangenen Dekade, verliert an Zugkraft. Kannte die Branche über Jahre nur Wachstum, zeichnet sich nun eine Trendwende ab. Zum ersten Mal überhaupt meldeten die Marktforscher im Schlussquartal 2017 einen schrumpfenden Markt. Nach mehr als 430 Millionen web-fähigen Telefonen im vierten Quartal 2016 kauften Kunden Ende 2017 nicht mal mehr 410 Millionen Geräte weltweit. Ein Minus von 5,5 Prozent.

Das ist zwar noch immer ein globales Milliardengeschäft für Apple, Samsung & Co. Aber es ist auch ein Warnschuss für eine Industrie, die ohnehin schon seit Jahren unter einer massiven Schieflage bei der Verteilung der Gewinne leidet. Während die großen Zwei konstant satte Überschüsse mit dem Handygeschäft erzielen, krebst die Verfolgerschaft vielfach unter der Profitabilitätsschwelle herum.

Nun lässt auch noch das ...

