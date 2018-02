Mannheim, Penzberg, Grenzach-Wyhlen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Umsatz leicht rückläufig bei zugleich starker Nachfrage nach neuen Medikamenten, diagnostischen Lösungen und digitalen Diabetes Care Angeboten



Das Jahr 2017 steht bei den Roche Gesellschaften Pharma und Diabetes Care im Zeichen der Transformation. Die Diagnostics-Sparte kann zulegen.



- Pharma: Transformation des Produktportfolios - Diagnostics: Vom Test zum Decision Support - Diabetes Care: Digitale Transformation des Geschäftsmodells - Konzernlieferungen: Steigerung durch starke Nachfrage aus dem Ausland - Standorte: Investitionen in Produktionsanlagen, Technologien und Infrastruktur in Höhe von 495 Mio. EUR - Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Erreicht mit 16.100 neuen Höchststand



Pharma: Nachfrage nach neuen Produkten nimmt zu



Die Marktakzeptanz neuer innovativer Medikamente kompensiert weitestgehend den Eintritt der biosimilaren Antikörper als neue Wettbewerber im Pharmageschäft von Roche in Deutschland in 2017. Diese Entwicklung im Produktportfolio zeigt sich auch im Geschäftsergebnis, das mit einem leichten Umsatzrückgang von -1,6 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro im Berichtsjahr abschloss. Im Ranking der umsatzstärksten Pharmaunternehmen in Deutschland nimmt Roche 2017 den zweiten Platz im verschreibungspflichtigen Gesamtmarkt [1] ein (Marktanteil: 5,6 Prozent [2]). Nach wie vor hält Roche mit seinem Portfolio die führende Marktposition im Krankenhausgeschäft (Marktanteil: 14,9 Prozent [3]) und in der Onkologie (Marktanteil: 26,3 Prozent [4]). Hauptgeschäftsfeld bleibt die Onkologie mit einem Umsatzanteil von 81 Prozent (-1,9 Prozent [5]), gefolgt von der Rheumatologie mit 11 Prozent (-0,2 Prozent [6]).



Rückläufige Verkäufe des aus dem Patent gelaufenen Medikamentes MabThera infolge von Wettbewerb durch Biosimilars konnten durch steigende Nachfrage nach unserer Immuntherapie RoActemra (rheumatische Erkrankungen) sowie unserer Krebsmedikamente Gazyvaro (follikuläres Lymphom und chronisch-lymphatische Leukämie) und Perjeta (HER2-positiver Brustkrebs) und der beiden 2017 neu eingeführten Medikamente Alecensa (ALK-positives nicht-kleinzelliges Bronchialkarzinom) sowie unserer Next-Generation Krebsimmuntherapie Tecentriq nahezu ausgeglichen werden.



Die Zulassung des Medikamentes Ocrevus am 8. Januar dieses Jahres markiert einen Meilenstein für Patienten mit Multipler Sklerose in Deutschland. Ocrevus ist bisher in mehr als 50 Ländern zugelassen und ist das einzige Medikament, das sowohl für die schubförmige als auch für die primär progrediente Form von Multipler Sklerose zugelassen ist und in beiden Indikationen stark nachgefragt wird. Darüber hinaus erwarten wir in den kommenden Wochen die europäische Zulassung (am 25. Januar 2018 erfolgte das positive CHMP Votum) für das Medikament Emicizumab für Patienten mit einer besonders schweren Form der Erbkrankheit Hämophilie A. Im Bereich der Krebsimmuntherapie werden im Laufe des Jahres Ergebnisse aus sechs Phase-III-Studien erwartet.



"Die hohe Akzeptanz und Nachfrage nach unseren Produktneuheiten zeigt, dass wir den Markteintritt der biosimilaren Antikörper mit Medikamenten der nächsten Generation kompensieren können", sagt Prof. Dr. Hagen Pfundner, Vorstand der Roche Pharma AG.



Diagnostics: Erfolgskurs setzt sich 2017 fort



Die Diagnostics-Vertriebsgesellschaft von Roche in Deutschland hat auch das Jahr 2017 mit einem deutlichen Plus abgeschlossen: Mit 582 Millionen Euro [7] steigerte die Gesellschaft im letzten Jahr die Umsätze um 6,8 Prozent im Vergleich zu 2016. Roche macht 31 Prozent des IVD-Marktes aus und wächst damit deutlich über dem Markt [8]. Ein wichtiger Wachstumstreiber ist das Systemportfolio, das den Trend zur Automation im Labor begleitet. Roche bietet Lösungen, die Labore sowohl unterstützen, dem wachsenden Kostendruck im Gesundheitswesen zu begegnen als auch die diagnostische Qualität zu steigern, weil fehleranfällige manuelle Arbeitsschritte entfallen. Proben, die automatisiert bearbeitet und analysiert werden, sind Basis einer hohen Ergebnissicherheit im medizinischen Befund. Ein weiterer starker Treiber ist das große Reagenzportfolio. Allein im serologischen Bereich bringt Roche im Jahr durchschnittlich fünf neue Parameter auf den Markt. In Zeiten der Digitalisierung sind auch im Labor Ideen und Antworten gefragt, die den Arzt dabei unterstützen, seine Entscheidungsfindung zu erleichtern: Roche investiert stark in digitale Lösungen, erste Produkte sind bereits auf dem Markt. So stellt das Navify Tumor Board relevante klinische Daten zur Entscheidungsunterstützung in der Onkologie bereit, während mit der Übernahme der Firma Viewics Inc. eine Plattform für datenbasierte Business Analytics im Labor angeboten wird.



Diabetes Care: Fortführung der Digitalisierungsstrategie und innovative Produkteinführungen



Der Diabetes Care Markt befindet sich in einer grundlegenden Umbruchphase - von der klassischen Blutzuckermessung hin zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM). Gleichzeitig steigt die Zahl der Diabetes-Patienten ständig. Damit verbunden ist ein steigender Bedarf an digitalen Lösungen, die den Umgang mit den zunehmenden Datenmengen vereinfachen.



Auf diese Entwicklung reagierte Roche Diabetes Care u. a. mit dem Launch und der Öffnung der Accu-Chek Smart Pix Software 3.0. Damit stellt das Unternehmen die Interoperabilität mit vielen gängigen Glukosemessgeräten und Insulinpumpen auch anderer Hersteller sicher. Die erste Digitalisierungs- und Versorgungsstudie (PDM ProValue) zeigt zudem, dass Accu-Chek Smart Pix in Verbindung mit einem strukturiertem Behandlungsprozess die Therapieergebnisse signifikant verbessert. Mit dem Launch des weltweit ersten Langzeit-CGM Systems, Eversense, ist Roche Diabetes Care darüber hinaus erfolgreich in den Zukunftsmarkt der kontinuierlichen Glukosemessung eingestiegen. Im klassischen Teststreifengeschäft konnte das Unternehmen trotz schrumpfenden Marktvolumens (-4,8 Prozent) mit dem Launch des innovativen Accu-Chek Guide Blutzuckermesssystems seine Marktführerschaft behaupten und bei den Marktanteilen auf 37 Prozent zulegen.



Kontinuierlich hohe Investitionen stärken Wirtschaftsstandort



2017 stiegen die Lieferungen in den Konzern um 3,8 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro (2016: 3,67 Milliarden Euro). Auch 2017 investierte die Roche-Gruppe kräftig in die deutschen Standorte, vor allem in den Neu- und Ausbau von Produktionsanlagen, Technologien und in Infrastrukturmaßnahmen. Das Gesamtinvestitionsvolumen betrug im letzten Jahr 495 Millionen Euro. Insgesamt flossen in den letzten fünf Jahren 2,5 Milliarden Euro an die deutschen Standorte. Auch die Mitarbeiterentwicklung ist positiv: Deutschlandweit wurden rund 240 neue Stellen geschaffen, vorwiegend in Entwicklung und Produktion im Bereich Diagnostik. Durch die kontinuierlich hohen Investitionen in modulare und multifunktionale Produktions- und Laborgebäude ist Roche in Deutschland bestens gerüstet um flexibel auf die aktuellen und künftigen Produktionsnachfragen des Konzerns zu reagieren. Am Biotechnologie-Standort Penzberg schloss Roche 2017 den Ausbau des Werks mit insgesamt fünf Großprojekten und einem Volumen von rund 600 Millionen Euro ab. In Mannheim steht dieses Jahr ebenfalls der Abschluss mehrerer Bauprojekte an. Gebäude im Gesamtinvestitionsvolumen von rund 400 Millionen Euro werden im Laufe des Jahres fertig gestellt.



Roche in Deutschland baut Digitalisierung im Gesundheitswesen aus



"Digitale Anwendungen verändern das Leben der Patienten und den Arbeitsalltag von Medizinern", sagt Prof. Dr. Hagen Pfundner, Vorstand der Roche Pharma AG und Geschäftsführer Roche Deutschland Holding GmbH. "Die Digitalisierung des Gesundheitswesens schreitet voran und bietet für die Forschung und Entwicklung von Medikamenten sowie die Versorgung von Patienten ganz neue Möglichkeiten." Schon jetzt bietet Roche zahlreiche Lösungen und Produkte an, die dieses Potential realisieren. So vernetzt das Accu-Chek View Präventions- und Diabetesmanagement Programm Ärzte und Patienten mit Prä- und Typ-2-Diabetes. Kürzlich publizierte Studienergebnisse zeigen, dass die Anwendung signifikant Gewicht reduziert und so hilft, das Diabetes Risiko zu senken und Folgeerkrankungen zu vermeiden.



Im Bereich Diagnostics setzt Roche mit dem Navify Tumor Board auf eine Entscheidungsunterstützung von onkologischem Fachpersonal auf der Basis relevanter klinischer Daten. Mit der Übernahme des Unternehmens Viewics, Inc. bietet Roche darüber hinaus eine Plattform für datenbasierte Business Analytics im Labor. Die strategische Partnerschaft mit Foundation Medicine (FMI) und Flatiron kombiniert die Expertise im Bereich Big Data, molekularer und medizinischer Informationen sowie der Biotechnologie. Das Potenzial der Digitalisierung wird so bestmöglich genutzt, um die personalisierte Medizin auf das nächste Level zu bringen.



Der Standort Penzberg wird nachhaltig zu einem Exzellenzzentrum für personalisierte Medizin ausgebaut. Dort werden interne und externe Netzwerke sowie eine starke IT-Infrastruktur mit der Expertise aus Pharma und Diagnostics zusammengeführt und ermöglichen so eine gezieltere und schnellere Forschung und Entwicklung. Auch in der Produktion eröffnen sich neue Wege. Beispielsweise vereinfachen "Smart Glasses" die Instandhaltung und ermöglichen den Experten enger und ortsunabhängig zusammenzuarbeiten. Die Wartung und Reparatur erfolgt aus der Ferne - ein weiteres Beispiel wie digitale Technologien Effizienz und Qualität in der Produktion erhöhen.



Alle erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt.



[1] Exklusive Generika und Impfstoffe [2] IQVIA PSN/DKM 12/2017 (Pharmascope und Deutscher Klinikmarkt, Gross Generated Sales Rx YTD 12/2017) [3] IQVIA DKM 12/2017 (Deutscher Klinikmarkt, Gross Generated Sales RX YTD 12/2017) [4] IQVIA PSN/DKM 12/2017 (Pharmascope und Deutscher Klinikmarkt, Gross Generated Sales Rx YTD 12/2017) [5] Interne Daten/Net ExFactory Sales [6] Interne Daten/Net ExFactory Sales [7] Umsatz im deutschen Markt [8] Quelle: VDGH/eigene Schätzungen (Stand Q3/2017)



Roche weltweit



Roche ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika und ist darauf fokussiert, Menschen durch wissenschaftlichen Fortschritt ein besseres, längeres Leben zu ermöglichen. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin - einer Strategie mit dem Ziel, jedem Patienten die bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen.



Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems. Roche ist auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das neunte Jahr in Folge als das nachhaltigste Unternehmen innerhalb der Pharma-, Biotechnologie- und Life-Sciences-Branche im Dow Jones Sustainability Index.



Die Roche-Gruppe mit Hauptsitz in Basel, Schweiz ist in über 100 Ländern tätig und beschäftigte 2017 weltweit rund 94.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Jahr 2017 investierte Roche CHF 10,4 Milliarden in Forschung und Entwicklung und erzielte einen Umsatz von CHF 53,3 Milliarden. Genentech in den USA gehört vollständig zur Roche-Gruppe. Roche ist Mehrheitsaktionär von Chugai Pharmaceutical, Japan. Weitere Informationen finden Sie unter www.roche.com.



Roche in Deutschland



Roche beschäftigt in Deutschland rund 16.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Pharma und Diagnostik. Das Unternehmen ist an den drei großen Standorten in Grenzach-Wyhlen (Roche Pharma AG), Mannheim (Roche Diagnostics GmbH, Roche Diagnostics Deutschland GmbH, Roche Diabetes Care GmbH sowie Roche Diabetes Care Deutschland GmbH) und Penzberg (Biotechnologie-Kompetenzzentrum, Roche Diagnostics GmbH) vertreten. Die Schwerpunkte erstrecken sich über die gesamte Wertschöpfungskette der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics: von Forschung und Entwicklung über Produktion, Logistik bis hin zu Marketing und Vertrieb, wobei jeder Standort neben dem Deutschland-Geschäft auch globale Aufgaben wahrnimmt. Roche bekennt sich klar zu den deutschen Standorten und hat in den letzten fünf Jahren in diese über 2,5 Milliarden Euro investiert. Weitere Informationen zu Roche in Deutschland finden Sie unter www.roche.de.



Disclaimer: Hinweis betreffend zukunftsgerichteter Aussagen



Dieses Dokument enthält gewisse zukunftsgerichtete Aussagen. Diese können unter anderem erkennbar sein an Ausdrücken wie "sollen", "annehmen", "erwarten", "rechnen mit", "beabsichtigen", "anstreben", "zukünftig", "Ausblick" oder ähnlichen Ausdrücken sowie der Diskussion von Strategien, Zielen, Plänen oder Absichten usw. Die künftigen tatsächlichen Resultate können wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument abweichen, dies aufgrund verschiedener Faktoren wie zum Beispiel: (1) Preisstrategien und andere Produkteinitiativen von Konkurrenten; (2) legislative und regulatorische Entwicklungen sowie Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds; (3) Verzögerung oder Nichteinführung neuer Produkte infolge Nichterteilung behördlicher Zulassungen oder anderer Gründe; (4) Währungsschwankungen und allgemeine Entwicklung der Finanzmärkte; (5) Risiken in der Forschung, Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte oder neuer Anwendungen bestehender Produkte, einschließlich (nicht abschließend) negativer Resultate von klinischen Studien oder Forschungsprojekten, unerwarteter Nebenwirkungen von vermarkteten oder Pipeline-Produkten; (6) erhöhter behördlicher Preisdruck; (7) Produktionsunterbrechungen; (8) Verlust oder Nichtgewährung von Schutz durch Immaterialgüterrechte; (9) rechtliche Auseinandersetzungen und behördliche Verfahren; (10) Abgang wichtiger Manager oder anderer Mitarbeitender sowie (11) negative Publizität und Medienberichte. Die Aussage betreffend das Wachstum des Gewinns pro Titel ist keine Gewinnprognose und darf nicht dahingehend interpretiert werden, dass der Gewinn von Roche oder der Gewinn pro Titel für eine gegenwärtige oder spätere Periode die in der Vergangenheit veröffentlichten Zahlen für den Gewinn oder den Gewinn pro Titel erreichen oder übertreffen wird.



OTS: Roche Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/111221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_111221.rss2



Ihre Ansprechpartner: Roche Pharma AG Dr. Nina Schwab-Hautzinger Head of Communications & Public Affairs Tel: +49 (0)7624 / 14-4000 E-Mail: nina.schwab-hautzinger@roche.com



Roche Diagnostics Deutschland GmbH Maren Schulz Head of Communications Tel.: +49 (0)621 / 759-5484 E-Mail: maren.schulz@roche.com



Roche Diabetes Care Deutschland GmbH Jana Seifert Communications Manager Tel.: +49 (0)621 / 759-9792 E-Mail: jana.seifert@roche.com



Roche Diagnostics GmbH Lena Raditsch Head of Communications Tel.: +49 (0)621 / 759-69581 E-Mail: lena.raditsch@roche.com