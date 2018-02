Nachdem das Stuttgarter Verwaltungsgericht der Deutschen Umwelthilfe im Sommer 2017 Recht gegeben und Fahrverbote in Innenstädten für Dieselfahrzeuge bejaht hat, wird jetzt mit großer Spannung die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig erwartet. Umweltschützer jubeln, aber für die deutsche Wirtschaft hätte ein Dieselverbot gravierende Folgen. Die Automobilindustrie beschäftigt im Inland etwa 800.000 Menschen. In manchen Regionen wird die gesamte Infrastruktur von den großen Automobilherstellern ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...