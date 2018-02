In der zweiten Märzwoche findet in Bremen die Outdoor-, Sport- und Freizeitmesse "DRAUSSEN" statt, zu der zehntausende Besucher erwartet werden. Dieses Jahr richtet sich das Motto der Veranstaltung an die ganze Familie. Junge Eltern erwartet ein 30.000 Liter großer Wassercontainer, in dem sie mit ihren Sprösslingen abtauchen können. Ein weiteres Highlight sind die Dextro Energy Radtestparcours, auf denen die vorgestellten Luxusdrahtesel gleich ausprobiert werden können. Denn das Fahrrad steht ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...