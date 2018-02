Mainz/Bingen (ots) -



Nach 2016 wird Bingen Anfang Juni wieder zur rheinhessischen "Comedy-Hauptstadt". Auf Einladung der Stadt und des SWR Fernsehens gastieren vom 6. bis 10.6.2018 Comedy- und Kabarettstars wie Lars Reichow, Bodo Wartke, Marco Rima, Bodo Bach, Henni Nachtsheim und Rick Kavanian in der Alten Wagenausbesserungshalle im Binger Park am Mäuseturm. Zur zweiten Auflage der Reihe gehört außerdem ein "Tag der Talente". In der Traumkulisse am Rhein werden an jedem Abend rund 800 Besucher erwartet. Tickets für die "Comedy Nights" gibt es ab sofort auf www.ad-ticket.de/comedynights. Das SWR Fernsehen zeichnet alle Auftritte auf und strahlt sie ab 7. August dienstagabends (22.30/23 Uhr) aus.



Vor zwei Jahren arbeiteten die Stadt und das SWR Fernsehen beim 200. Geburtstag von Rheinhessen erstmals für die "Binger Comedy Nights" zusammen. Mit durchschlagendem Erfolg: Ausverkaufte Abende und hohe Akzeptanz bei Zuschauerinnen und Zuschauern am Fernsehschirm waren ein deutliches Signal an die Veranstalter, das Event zu wiederholen. Bei der Neuauflage knüpfen die Programmmacher an ihr Konzept an, die Zuschauer mit einem Mix aus heimischen und bundesweit bekannten Größen der Kabarett- und Comedyszene zu überzeugen. Zu einem echten "Revival" kommt es dabei auch: Wie 2016 wird am Donnerstagabend (7.6.) Wahl-Rheinhesse Peter Beck als "Begge Peder" erneut mit den Stars der Frankenfastnacht Volker Heissmann und Martin Rassau in ihren Paraderollen als Waltraud und Mariechen auf der Bühne stehen.



Abende bieten große Vielfalt an Kunst, Komik und Humor



Weitere Künstler kommen aus allen Ecken Deutschlands. Am Freitagabend (8.6.) ist "Badesalz-Ikone" Henni Nachtsheim aus Frankfurt zu Gast. Er tritt im Doppelpack mit seinem Münchner Kollegen und "Schuh des Manitu"-Helden Rick Kavanian auf. Der brillante Musikkabarettist Bodo Wartke kommt aus Berlin, das legendäre Impro-Theater "Springmaus" reist den Rhein herunter aus Bonn nach Bingen. Den Samstagabend (9.6.) teilt sich der Mainzer Lars Reichow mit Nockherberg-"Bavaria" Luise Kinseher aus München und dem Shootingstar und Kleinkunstpreisträger Maxi Gstettenbauer aus Niederbayern. Am Sonntagabend (10.6.) schließlich wird Hesse und "Ehrenoffenbacher" Bodo Bach die Comedy Nights mit dem Schweizer "Verstehen-Sie-Spaß"-Lockvogel Marco Rima und der in Rom geborenen "Rheinländerin" Margie Kinsky zum krönenden Abschluss führen.



Vom Beginn an vom Erfolg überzeugt freut sich Oberbürgermeister Thomas Feser jetzt, dass "die Binger Comedy Nights das städtische Veranstaltungsprogramm hervorragend ergänzen und neben Bingen swingt, den Weinfesten und dem Lichterfest herzLicht zu den Highlights im Veranstaltungsjahr 2018 zählen." Christian Hoch, Abteilungsleiter regionale Unterhaltung beim SWR in Mainz, sagt: "Von der Stand-up-Comedy bis zum kabarettreifen Auftritt, vom Hauptstadt-Hochdeutsch bis zum 'rhoihessischen Gebabbel' bieten die Abende eine große Vielfalt an Kunst, Komik und Humor - eine Vielfalt, wie sie auch bei den Zuschauern des SWR Fernsehens gut ankommt."



