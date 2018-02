Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

CDU wählt die Koalition und Kramp-Karrenbauer

Nach der CSU hat nun auch die CDU den Weg für eine erneute Koalition mit der SPD freigemacht. Ein Parteitag der Christdemokraten stimmte am Montag in Berlin mit großer Mehrheit für den ausgehandelten Koalitionsvertrag. Ebenfalls viel Zustimmung, nämlich knapp 99 Prozent, erhielt die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer bei ihrer Wahl zur neuen CDU-Generalsekretärin.

Draghi gibt keine Hinweise auf geldpolitischen Kommunikationswechsel

EZB-Präsident Mario Draghi hat bei seiner Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments keinen Hinweis auf einen bevorstehenden Wechsel der geldpolitischen Kommunikation der Europäischen Zentralbank (EZB) gegeben. Laut vorab verbreiteten Redetext wies Draghi auf die trotz guten Wirtschaftswachstums schwache Inflation hin und sagte: "Die Inflationsentwicklung ist entscheidend abhängig von einem reichlichen geldpolitischen Stimulus, der durch unser gesamtes Maßnahmenpaket gewährleistet wird: Den Nettoankauf von Anleihen, den beträchtlichen Bestand an bereits erworbenen Wertpapieren, die Reinvestition von Fälligkeiten und die Forward Guidance zu den Leitzinsen."

De Guindos sieht EZB nicht als geldpolitischen Nachzügler

Der designierte Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, findet die gegenwärtige EZB-Geldpolitik angemessen. "Ich glaube nicht, dass die EZB ein geldpolitischer Nachzügler ist", sagte der scheidende Finanzminister Spaniens in seiner Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments. Er fügte hinzu: "Da die Wirtschaftslage des Euroraums inzwischen besser ist als die der USA, wird sich die Geldpolitik der EZB auch jener der US-Notenbank annähern."

EZB/Draghi: Risikoreduzierung und -teilung miteinander verbinden

EZB-Präsident Mario Draghi hat sich vor dem Hintergrund des Streits über eine gemeinsame Einlagensicherung gegen numerische Ziele für den Abbau notleidender Kredite ausgesprochen. In seiner Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments sagte Draghi, Bankaufseher entschieden lieber von Fall zu Fall. Nach Ansicht der Europäischen Zentralbank sollten auf dem Weg zur Einlagensicherung Risikoreduzierung und Risikoteilung Hand in Hand gehen.

EZB/Draghi befürwortet Änderung von Ela-Regeln

EZB-Präsident Mario Draghi hat sich für eine Änderung der Regeln ausgesprochen, nach denen Banken Notfallliquidität (Ela) erhalten können. Bei einer Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments sagte Draghi, die Ela-Politik sollte geändert werden, er habe sich schon mehrfach für eine Zentralisierung dieser Hilfen ausgesprochen. In ihrer jetzigen Form sei Ela ein Überbleibsel nationaler Souveränität in der Geldpolitik.

Eurosystem kauft weniger Anleihen

Die Zentralbanken des Euroraums haben ihre Wertpapierkäufe in der Woche zum 23. Februar 2018 spürbar gesenkt. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) mitteilte, stieg das Volumen in allen Wertpapierkategorien um 5,119 (Vorwoche: 8,080) Milliarden Euro. Die Wochendaten sind von der wechselnden Marktliquidität beeinflusst, der sich die Zentralbanken anpassen.

Modellstädte wollen bis Mitte März Vorschläge für bessere Luft einreichen

Im Kampf gegen Luftverschmutzung haben sich die Oberbürgermeister von fünf Modellstädten mit Vertretern der Bundesregierung darauf verständigt, bis Mitte März erste Vorschläge für Maßnahmen für sauberere Luft einzureichen. Die Gespräche seien "sehr konstruktiv" verlaufen, erklärte der Bonner Oberbürgermeister Ashok Sridharan (CDU) am Montag. Kurzfristig einen kostenlosen ÖPNV flächendeckend anzubieten sei hingegen "nicht realistisch".

Verdi kündigt für März Warnstreiks in öffentlichem Dienst an

Nach einer ergebnislosen ersten Runde der Tarifverhandlungen für die 2,3 Millionen Angestellten von Bund und Kommunen hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für März Warnstreiks angekündigt. In einer Mitteilung verwies die Gewerkschaft am Montag darauf, dass die Friedenspflicht am Mittwoch ende. "Wir wollen kräftige Lohnerhöhungen durchsetzen", erklärte Verdi-Chef Frank Bsirske.

Zahl der Carsharing-Nutzer durchbricht Zwei-Millionen-Marke

Carsharing ist in Deutschland weiter auf dem Vormarsch: Anfang des Jahres überstieg die Zahl der Nutzer die Marke von zwei Millionen Menschen, wie der Bundesverband Carsharing am Montag mitteilte. Die Zuwachsraten zeigten, "dass wir die Nische verlassen", erklärte Geschäftsführer Gunnar Nehrke. Damit leiste die Branche einen "wesentlichen Beitrag zur Verkehrswende in Deutschland".

Versicherungen müssen ihre Kunden über Fehler in Verträgen informieren

Unternehmen wie Versicherungen, Banken oder Energieversorger müssen ihre Kunden über unwirksame Klauseln in ihren Verträgen deutlich informieren. Das folgt aus einem Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs (BGH) von Mitte Dezember, wie die Verbraucherzentrale Hamburg am Montag mitteilte. Sie hatte das Urteil gegen den Versicherungskonzern Allianz erstritten, zu dem nun die Begründung vorliegt. (Az I ZR 184/15)

Enthüllungsjournalist und Partnerin in der Slowakei ermordet

In der Slowakei ist ein Enthüllungsjournalist offenbar wegen seiner Tätigkeit zum Opfer eines Mordanschlags geworden. Die Leiche des 27-jährigen Jan Kuciak wurde nach Polizeiangaben vom Montag neben derjenigen seiner Freundin Martina Kusnirova in ihrem Haus in Velka Maca gefunden. Kuciak starb demnach durch eine Kugel in die Brust, seine Partnerin durch einen Kopfschuss.

EU belegt weitere syrische Minister mit Sanktionen

Wegen der anhaltenden Gewalt in Syrien hat die EU zwei weitere Minister der Regierung von Machthaber Baschar al-Assad mit Sanktionen belegt. Gegen die im Januar ins Amt gekommenen Minister für Industrie und für Information seien Einreise- und Vermögenssperren verhängt worden, teilte der EU-Rat am Montag in Brüssel mit. Die Vorgänger von Mohamed Masen Ali Jusef und Imad Abdullah Sara bleiben weiter auf der EU-Sanktionsliste.

Wirtschaftsindex der Chicago-Fed sinkt leicht im Januar

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im Januar leicht abgeschwächt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) sank auf einen Stand von plus 0,12, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den Dezember wurde der Indexstand auf plus 0,14 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von plus 0,27 genannt worden war.

Bullard mahnt zur Vorsicht bei Fed-Zinserhöhungen

Der Präsident der Federal Reserve Bank von St. Louis, James Bullard, sieht keine Notwendigkeit, die Leitzinsen in den nächsten zwei Jahren stark anzuheben. Die Faktoren, die das Wirtschaftswachstum niedrig halten, werden seiner Ansicht nach nicht verschwinden. "Die Forward Guidance sollte durch einen relativ flachen Pfad gekennzeichnet sein, im Gegensatz zu einem nach oben geneigten Kurs", sagte Bullard bei einer Rede.

+++ Konjunkturdaten

*DJ US/Neubauverkäufe Jan Bestand 6,1 Monate

*DJ US/Neubauverkäufe Dez revidiert auf 643.000 (vorl: 625.000)

*DJ US/Neubauverkäufe Jan -7,8% auf 593.000 (PROG: 650.000)

*DJ Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen 12 Monate 65,3 Mrd USD

*DJ Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen Jan 6,5 Mrd USD

*DJ Brasilien Leistungsbilanz Jan Überschuss 4,3 Mrd USD (Dez: Defizit 4,3 Mrd USD)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2018 13:00 ET (18:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.