Tinubu Square, der branchenführende Anbieter von Lösungen für Lieferantenkredite, Bürgschaften und Forderungsfinanzierung, wurde von der Zurich Insurance Group für die Bereitstellung ihrer Credit Insurance Suite (CIS) ausgewählt. Mit dieser preisgekrönten SaaS-Lösung kann die Zurich den gesamten Lebenszyklus ihrer Produkte von Geschäfts- und Risikoversicherungen bis zur Schadenszahlung auf einer einzigen Cloud-Plattform verwalten und automatisieren.

Die Zurich Insurance Group, ein globaler Mehrspartenversicherer, schließt sich einer renommierten Gruppe von Versicherungs- und Kautionsversicherungsgesellschaften an, die Tinubu Square für die Durchführung der digitalen Transformation ihrer bestehenden Geschäftsvorgänge einsetzen. "Eine wirkliche Transformation von komplexen und aufwendigen betrieblichen Abläufen und manuellen Vorgängen sollte dazu führen, dass das Unternehmen überzeugende Kundeninteraktionen und Dienstleistungen mit mehr Angeboten, mehr Dienstleistungen und den branchenweit besten Reaktionszeiten anbieten kann. Wenn dies möglich ist, kann das Unternehmen sein volles Potenzial ausgeschöpfen. Dies kommt allen Beteiligten zugute und das ist der Effekt von Tinubu Square?, sagte Jerome Pezé, CEO und Gründer von Tinubu Square. "Dass wir diese Vision mit der Zurich Insurance Group teilen, die nun zu unseren Kunden zählt, bestätigt einmal mehr, dass die Kreditversicherungsbranche eine führende Rolle in der digitalen Transformation des Versicherungswesens spielt.?

Tinubu Square bietet die einzige Cloud-basierte, sofort einsetzbare Kreditversicherungslösung der Branche an. Mit vollständig konfigurierbaren Portalen, die von benutzerdefinierten Workflow-, Daten- und Risikomanagement-Lösungen unterstützt werden, sind Kunden von Tinubu in der Lage, Bereitstellungen global über eine einzige Kreditrisikoversicherungsplattform durchzuführen, die dazu konzipiert ist, Marktanforderungen und Praktiken verschiedenster Regionen und Standorte zu unterstützen.

Über Tinubu Square

Wegbereiter des digitalen Wandels des Lieferantenkreditgeschäfts

Der im Jahr 2000 gegründete Softwareanbieter Tinubu Square ist der Wegbereiter des digitalen Wandels des Lieferantenkreditgeschäfts. Tinubu Square erlaubt Organisationen in aller Welt, ihre Risikoexposition sowie ihre finanziellen, operativen und technischen Kosten mit erstklassigen technologischen Lösungen und Serviceleistungen zu reduzieren. Tinubu Square bietet SaaS-Lösungen und Dienstleistungen für verschiedene Branchen wie Kreditversicherer, Forderungsfinzanzierungsorganisationen und multinationale Konzerne. Tinubu Square hat ein Geschäftsfeld von Kunden in über 20 Ländern aufgebaut und verfügt mit Niederlassungen in Paris, London, New York, Montreal und Singapur über eine globale Präsenz.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.tinubu.com

