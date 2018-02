Tommy Hilfiger, ein Unternehmen im Besitz der PVH Corp. [NYSE:PVH], kündigt seine Uhr für die Frühjahrssaison 2018 an, an an deren Design Gigi Hadid, internationales Supermodel und Markenbotschafterin für TOMMY HILFIGER Damenkleidung, mitgewirkt hat und die jetzt von ihr präsentiert wird. Diese moderne Uhr, die über ein marineblaues, an Sonnenstrahlen erinnerndes Zifferblatt, eine Minutenanzeige im Schachmuster sowie ein schieferblaues und vergoldetes Gliederarmband verfügt, wird im Rahmen der internationalen Frühjahrskampagne 2018 vorgestellt und ist ab Februar 2018 weltweit erhältlich.

"Durch die goldenen Elemente erhält diese coole Frühjahr-2018-Uhr eine auffallende, zeitgemäße Note", sagte Gigi Hadid. "Sie ist das perfekte Accessoire, um jedem Outfit das gewisse Etwas zu verleihen."

"Die Frühjahrskollektion 2018 ist ein Ausdruck meiner Liebe für den Motorsport und die Uhr eignet sich ideal für das modische Tommy Girl mit einem schnelllebigen Lebensstil", erklärte Tommy Hilfiger. "Diese Uhr drück Individualität aus und entspricht Gigis typischem sportlich-lässigen Style."

TOMMY HILFIGER Uhren und Schmuck bieten Designs für Damen und Herren. Die Kollektion wird von The Movado Group Inc. unter Lizenz von Tommy Hilfiger hergestellt und weltweit im Rahmen von Exklusivverträgen mit internationalen Vertriebsgesellschaften durch 100%ige Tochtergesellschaften von Movado vertrieben. Die Kollektion kann unter tommy.com, in ausgewählten TOMMY HILFIGER Einzelhandelsgeschäften, namhaften Kaufhäusern und Uhrenfachgeschäften rund um den Globus erworben werden.

Freunde und Fans der Marke können sich auf sozialen Medien unter TommyHilfiger, TommyHilfigerWatches, TommyXGigi und @TommyHilfiger am Gespräch beteiligen.

Link zur digitalen Pressemappe:http://press.tommy.com/ss18_movado_gigihadid_presskit

Über Tommy Hilfiger

Mit einem Markenportfolio, zu dem TOMMY HILFIGER und TOMMY JEANS zählen, ist Tommy Hilfiger eine der namhaftesten Designer-Lifestyle-Gruppen der Welt. Der Fokus liegt auf dem Design und Marketing hochqualitativer Konfektionsmode und Sportswear für Herren, Damen-Kollektionen und -Sportswear, Kindermode, Jeans-Kollektionen, Unterwäsche (einschließlich Bademäntel, Schlafanzüge und Loungewear) sowie von Schuhen und Accessoires. Über ausgewählte Lizenzträger bietet Tommy Hilfiger komplementäre Lifestyle-Produkte wie Brillen, Uhren, Düfte, Bademoden, Strümpfe, kleine Lederartikel, Haushaltswaren und Gepäckstücke an. Die Produktlinie TOMMY JEANS umfasst Jeanswear und Schuhe für Damen und Herren, Accessoires und Düfte. Die Artikel der Marken TOMMY HILFIGER und TOMMY JEANS stehen Verbrauchern weltweit über ein weitreichendes Netzwerk von TOMMY HILFIGER und TOMMY JEANS Einzelhandelsgeschäften, führenden Fachgeschäften und Kaufhäusern, ausgewählten Online-Händlern sowie unter tommy.com zur Verfügung.

Über die PVH Corp.

PVH, dessen Geschichte über 135 Jahre zurückgeht, zeichnet sich durch das Wachstum von Marken und Unternehmen mit einer bekannten amerikanischen Geschichte aus und wurde zu einem der größten Bekleidungsunternehmen weltweit. Wir beschäftigen über 35.000 Mitarbeiter in mehr als 40 Ländern weltweit und können jährliche Einnahmen in Höhe von über 8 Mrd. USD verzeichnen. Uns gehören die bekannten Marken CALVIN KLEINTOMMY HILFIGERVan HeusenIZODARROWSpeedo,Warner'sund Olga sowie die online aktive Marke für Unterwäsche und Dessous True & Co. Wir vermarkten verschiedene Produkte unter diesen Namen und anderen national und international bekannten Marken in unserem Eigentum bzw. unter Lizenz.

*Die Marke Speedo ist zeitlich unbegrenzt für Nordamerika und die Karibik von Speedo International, Ltd. lizenziert.

Über Movado

Movado Group, Inc. zeichnet weltweit für das Design, die Beschaffung und den Vertrieb von Uhren der Marken MOVADO, OLIVIA BURTON, EBEL, CONCORD, COACH, TOMMY HILFIGER, HUGO BOSS, LACOSTE, SCUDERIA FERRARI, REBECCA MINKOFF und URI MINKOFF verantwortlich und betreibt Movado Geschäftsfilialen in den USA.

