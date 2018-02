IRW-PRESS: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation Plc (TSX: CAL, NYSE: CMCL, AIM: CMCL): Unfall in der Mine Blanket

Caledonia Mining Corporation Plc (TSX: CAL, NYSE: CMCL, AIM: CMCL): Unfall in der Mine Blanket

St Helier, 26. Februar 2018, Caledonia Mining Corporation Plc bedauert, bekannt zu geben, dass es bei einem Bergbauunfall am 23. Februar 2018 in der Mine Blanket in Simbabwe zu einem Todesfall gekommen ist.

Der Unfall ereignete sich im Bereich Blanket Quartz Reef der Mine. Die Geschäftsleitung hat den Minister für Bergbau und Minenerschließungen und den Bergbauinspektor benachrichtigt und wird dem Inspektionsdienst des Bergbauministeriums bei der Untersuchung des Vorfalls jede erforderliche Unterstützung leisten. Der Abbau in diesem Bereich wird während der Dauer der Untersuchung eingestellt.

Bis diese Untersuchung zu einem Ergebnis kommt, können keine weiteren Einzelheiten veröffentlicht werden. Die Mitglieder des Boards und der Geschäftsleitung von Caledonia und Blanket möchten der Familie und den Kollegen des Verstorbenen ihr aufrichtiges Beileid aussprechen.

Chief Executive Officer Steve Curtis sagte:

Mit großer Betroffenheit geben wir bekannt, dass sich während der Nachtschicht am 23. Februar ein tödlicher Unfall in der Mine Blanket ereignet hat. Ich schließe mich all meinen Kollegen und den anderen Board-Mitgliedern an und möchte meine aufrichtige Anteilnahme mit der Familie und den Freunden des Verstorbenen zum Ausdruck bringen.

Caledonia Mining Corporation Plc Mark Learmonth Tel: +44 1534 679 802 Maurice Mason Tel: +44 759 078 1139 WH Ireland Adrian Hadden/Ed Allsopp- Tel: +44 20 7220 1751 Blytheweigh Tim Blythe/Camilla Horsfall/Megan Ray Tel: +44 207 138 3204 Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42563 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42563&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=JE00BF0 XVB15

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN JE00BF0XVB15

AXC0238 2018-02-26/20:00