DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die frühere Eon-Tochter Uniper will die Dividende für ihre Aktionäre noch stärker anheben als gedacht. Für 2017 sollen die Anteilseigner für jedes ihrer Papiere eine Ausschüttung von 74 Cent erhalten, teilte das MDax-Unternehmen am Montagabend in Düsseldorf mit. Für 2016 hatte Uniper je Aktie 55 Cent gezahlt und für 2017 zuletzt eine Gesamtausschüttung von 250 Millionen Euro angekündigt. Die jetzt vorgesehenen 74 Cent je Aktie entsprechen einer Gesamtausschüttung von 271 Millionen Euro - rund 8 Prozent mehr als im Dezember angekündigt.

Der finnische Fortum-Konzern als designierter neuer Großaktionär von Uniper würde voraussichtlich den Löwenanteil der Ausschüttungen erhalten. Eon hatte seine Uniper-Beteiligung von 46,65 Prozent Fortum vor kurzem angedient. Laut Uniper sind die Aktien aber noch nicht an den finnischen Energiekonzern übergegangen./stw

ISIN DE000ENAG999 FI0009007132 DE000UNSE018

