Halle (ots) - Die Europäische Kommission müht sich durchaus, auch die Chancen dieser neuen Technologien zu sehen - egal ob es um Bitcoin und Co oder Blockchain geht. Dass beide geeignet sind, die bisherige Struktur der Wirtschaft völlig auf den Kopf zu stellen, stimmt. Und auch wenn man Weissagungen gegenüber durchaus skeptisch bleiben sollte, so ist doch erkennbar, dass die EU solche Umwälzungen voraussehen und nicht nur, aber auch auf ihre gesellschaftlichen und sozialen Begleiterscheinungen hin abklopfen muss.



