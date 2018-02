Mit einem Konzernumsatz von etwa 25 Milliarden Euro ist die im MDax notierte Hochtief AG das größte Bauunternehmen mit Sitz in Deutschland. Mehr als 80.000 Beschäftigte arbeiten für den Bauriesen aus Essen, der weltweit Infrastrukturprojekte umsetzt. Bekannte Bauten, an denen Hochtief maßgeblich beteiligt war, sind zum Beispiel die Elbphilharmonie und die U-Bahn Linie 4 in Hamburg, die legendäre Zeche Zollverein in Essen und der Commerzbank-Tower in Frankfurt. Dass man auch am Bau des Führerbunkers ... (Robert Sasse)

