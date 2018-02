In diesem Jahr wird sich wohl die Zukunft von eBay entscheiden. CEO Devin Wenig hat dazu vor Kurzem auf einer Wall-Street-Konferenz gesprochen. Nach langen Vorarbeiten steht demnach 2018 die wohl bedeutendste Änderung für die Plattform bevor: Das klassische Listing soll verschwinden. Stattdessen setzt eBay in Zukunft auf einen einheitlichen Produktkatalog. Die Entscheidung kommt nicht plötzlich, sondern wurde bereits lange vorbereitet. So mussten Verkäufer schon seit einiger Zeit zwingend Identifikationsnummern ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...