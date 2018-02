Bei den Taxis waren die Elektroautos von Tesla Motors bisher so gut wie nicht existent. Das soll sich jetzt aber wohl bald ändern. Zumindest kündigte der Umrüster Intrax an, künftig das Model S wahlweise mit Taxi-Paket auszuliefern. Die Ankündigung kommt einigermaßen überraschend, da das deutsche Gesetz einem solchen Vorhaben stets Steine in den Weg legt.

Seit 2016 ist es nicht mehr gestattet, bestimmte Fahrzeuge zu einem Taxi umrüsten zu lassen. Stattdessen müssen Taxis fertig vom Hersteller ... (Robert Sasse)

