Johnson & Johnson will zusammen mit dem Bioprinting-Unternehmen AMBER das Bioprinting weiter vorantreiben. Zu diesem Zweck soll in Irland nahe Dublin ein neues Kompetenzzentrum entstehen. Ziel dabei ist es, den 3D-Druck mit organischen Substanzen weiterzuentwickeln. Wissenschaftler und Mediziner sind davon überzeugt, dass hier die Zukunft der Branche liegt. Langfristig könnte die Technologie es sogar ermöglichen, Organe in einem 3D-Drucker zu erstellen.

Lange Wartelisten auf Spenderorgane ... (Robert Sasse)

