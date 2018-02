Lieber Leser,

die Stahlproduktion in China sowie der Export tragen zur Preisbildung von Stahl an den weltweiten Märkten bei. Die USA haben vor einer Woche Tarife und Quoten auf Aluminium und Stahl vorgeschlagen, die der Präsident erst im April absegnen wird. Sollten Quoten tatsächlich umgesetzt werden, kann es zu einer Verengung der regionalen Preisunterschiede kommen. Das könnte insgesamt leicht tiefere Preise für Stahl bedeuten. Zudem könnte in der längerfristigen Betrachtung eine erhöhte ... (David Iusow)

