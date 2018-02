In nur zwei Monaten haben Benutzer mehr als 10.000 Fahrten registiert



Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Anlässlich des Mobile World Congress in Barcelona meldet LimeBike - der führende Lösungsanbieter für intelligente Mobilität - die offizielle Einführung von E-Scootern - Lime-S - sowie den größten Einsatz von gemeinsam genutzten E-Bikes - Lime-E - in Europa. LimeBike ist das erste Unternehmen mit einer marktreifen multimodalen Smart-Flotte. Die umfassende Flotte steht in Barcelona während der gesamten Veranstaltung für Demonstrationen und zum Testen zur Verfügung.



Die Einführung von Lime-E und Lime-S ist Teil der Strategie, das Unternehmen von einem Fahrrad-Sharing- zu einem Smart-Mobility-Anbieter zu machen, der mehrere persönliche Transportlösungen für Smart Cities anbietet. Das Unternehmen hat kürzlich im Rahmen seiner Finanzierungsrunde der Serie B weitere 70 Millionen US-Dollar aufgebracht. Damit beläuft sich die Gesamtfinanzierung auf 132 Millionen US-Dollar, womit eine solide finanzielle Unterstützung für zusätzliche Erweiterungen und die Einführung der intelligenten Flotte von LimeBike bereitgestellt wird.



"Unser Ziel ist es, die Zukunft der intelligenten Mobilität an vorderster Front mitzugestalten. Unsere multimodale intelligente Flotte bietet unmittelbaren Zugang zu einem erschwinglichen, bequemen und gesunden Transportmittel. Wir sind hier, um Städten, Unternehmen und Universitäten beim Lösen der Herausforderung der "ersten und letzten Meile" zu helfen", so Caen Contee, Gründungsmitglied und VP Marketing, Partnerschaften und Internationale Expansion bei LimeBike.



Starke Ergebnisse für die ersten zwei Monate in Europa



Seit Dezember 2017 ist LimeBike in Frankfurt und Zürich - den beiden Pilotstädten seines europäischen Expansionskurses - verfügbar. Obwohl LimeBike mitten im Winter startete, hat es in den ersten zwei Monaten bereits mehr als 10.000 Fahrten verzeichnet.



"Wir freuen uns über die positive Resonanz, die LimeBike in Europa erhalten hat. Dies ist ein toller Start für uns, da jetzt mit Frühjahr und Sommer - die Hauptsaisons für das Fahrradfahren - noch bevorstehen. Es ist auch ein Sprungbrett für unsere weiteren Investitionen in Europa, deren Ankündigung in Kürze geplant ist", kommentierte Contee.



Ziel von LimeBike ist es, durch die Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden, Hochschulen und Unternehmen ein wesentlicher Bestandteil der europäischen Stadtlandschaft zu werden und der guten Qualität seiner Fahrräder Priorität einzuräumen. Die Mehrzahl der aktiven Nutzer in Frankfurt und Zürich haben nach der ersten Fahrt LimeBike erneut genutzt. Viele nutzen LimeBike, um das erste und/oder letzte Stück ihrer täglichen Pendelfahrt zurückzulegen, wobei sich der durchschnittliche Schweizer Benutzer zweimal täglich für das Fahrrad entscheidet, während der deutsche Radfahrer eine Fahrt pro Tag macht.



Mit seiner Erst-Markteinführung im Juni 2017 ist LimeBike der führende Anbieter intelligenter Bikeshare-Dienste in den USA. Das Unternehmen ist auf 46 Märkten mit 35.000 Fahrrädern und steigender Tendenz vertreten. Es ist das erste US-amerikanische Unternehmen im Bereich Smart-Bikeshare, das den europäischen Markt betreten hat.



Informationen zu LimeBike



LimeBike revolutioniert die Mobilität innerhalb von Städten und Hochschulgeländen, indem es Bewohnern eine umweltfreundlichere, effizientere und erschwinglichere Transportmöglichkeit bietet, die zudem die städtische Nachhaltigkeit verbessert. Durch die Zusammenarbeit mit lokalen Interessengruppen und die konsequente Bereitstellung einer Flotte von Smart-Bikes, die mit GPS, Wireless-Technologie und selbstaktivierenden Schlössern ausgestattet sind, wird LimeBike die Mobilität in der Stadt dramatisch verbessern, indem es für Pendler die "erste und letzte Meile" schneller, billiger und gesünder macht. Seit seinem Start im Juni 2017 hat das Unternehmen mehr als 1,5 Millionen Fahrten registriert, international nach Europa expandiert und Elektrorollern, E-Bikes und mehrere Modelle seines Standard-Pedalfahrrads eingesetzt. Das von Andreessen Horowitz, der führenden VC-Firma des Silicon Valleys, finanzierte Unternehmen LimeBike hat seinen Sitz in San Mateo, Kalifornien. Erfahren Sie mehr auf limebike.com.



