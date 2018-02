Neulich hatte ich auf den signifikanten Trendbruch [1] an der Shanghaier Börse hingewiesen. Eine Rückkehr von unten an diesen Trend mit anschließendem Wiederabtauchen lag durchaus im Bereich des Möglichen und hätte an der negativen Gesamt-Interpretation nichts geändert. Was jetzt passiert ist, ist aber äußerst spannend (zum Vergrößern anklicken): [2] Der Shanghaier Index ist per heute wieder ÜBER ...

