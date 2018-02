Lieber Leser,

der Kurs der Zalando-Aktie befindet sich seit dem Börsengang in einem leichten, technischen Aufwärtstrend, den er erstmals in 2016 stark korrigierte. Der Trend wird derzeit bei etwa 40 Euro gut unterstützt. Kann der Kurs darüber bleiben, dürfte der aktuelle Trend nicht gefährdet sein. Kann der Kurs sogar den primären Trendkanal nach oben hin verlassen, was bei Kursen oberhalb von 52 Euro je Aktie der Fall wäre, könnte sich der Trend beschleunigen.

Nettoergebnis soll ... (David Iusow)

