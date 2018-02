Zielgesellschaft: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG; Bieter: AEPF III 15 S.à r.l.

Veröffentlichung der Kontrollerlangung gemäß § 35 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 10 Abs. 3 Satz 1 und 2 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)

Bieterin: AEPF III 15 S.à r.l. Avenue Charles de Gaulle 2 L-1653 Luxemburg Luxemburg

eingetragen im Handelsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) in Luxemburg unter B219108

Zielgesellschaft: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Robert-Bosch-Straße 11 63225 Langen (Hessen) Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB

89041 WKN A0XFSF / ISIN DE000A0XFSF0

Am 26. Februar 2018 hat die AEPF III 15 S.à r.l. (die 'Bieterin') durch den Abschluss einer Gesellschaftsvereinbarung mit der Wecken & Cie., Klaus Wecken, Ferry Wecken, Ina Wecken und der Care4 AG, jeweils mit Geschäftsadresse Schäferweg 18, 4057 Basel, Schweiz, (zusammen die 'Wecken- Gruppe') (die 'Gesellschaftervereinbarung') die Kontrolle im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit §§ 29 Abs. 2, 30 Abs. 2 WpÜG über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (die 'Zielgesellschaft') erlangt. Die Bieterin ist eine Holdinggesellschaft, die durch Fonds kontrolliert wird, die ihrerseits von einem verbundenen Unternehmen der Apollo Global Management LLC (NYSE: APO) beraten werden.

Aufgrund der Gesellschaftervereinbarung werden der Bieterin insgesamt 16.232.832 Stimmrechte aus auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Zielgesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Zielgesellschaft von EUR 1,00 je Aktie gemäß § 30 Abs. 2 WpÜG zugerechnet. Dies entspricht 29,91% der Stimmrechte und des Grundkapitals der Zielgesellschaft. Darüber hinaus hält die Bieterin 150.000 Aktien der Zielgesellschaft, was 0,28% der Stimmrechte und des Grundkapitals der Zielgesellschaft entspricht. Insgesamt hält die Bieterin damit 16.382.832 Stimmrechte der Zielgesellschaft. Dies entspricht einem Anteil von 30,19% der Stimmrechte und des Grundkapitals der Zielgesellschaft.

Die Bieterin wird nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') gemäß § 35 Abs. 2 WpÜG ein Pflichtangebot (das 'Pflichtangebot') an die Aktionäre der Zielgesellschaft veröffentlichen. Im Rahmen des Pflichtangebots wird die Bieterin den Aktionären der Zielgesellschaft anbieten, ihre Aktien gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 4,35 je Aktie in bar zu erwerben. Im Übrigen wird das Pflichtangebot zu den in der Angebotsunterlage festgelegten Bestimmungen ergehen. Die Angebotsunterlage für das Pflichtangebot und weitere Informationen zum Pflichtangebot werden im Internet unter http://aepf-mandatory-offer.de veröffentlicht.

Mit Abschluss der Gesellschaftervereinbarung am heutigen Tag werden die Stimmrechte der von der Bieterin gehaltenen 150.000 Aktien der Zielgesellschaft den Mitgliedern der Wecken-Gruppe gemäß § 30 Abs. 2 WpÜG zugerechnet. Somit haben auch sämtliche Mitglieder der Wecken-Gruppe, d.h. Wecken & Cie., Klaus Wecken, Ferry Wecken, Ina Wecken und die Care4 AG, die Kontrolle im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit §§ 29 Abs. 2, 30 Abs. 2 WpÜG über die Zielgesellschaft erlangt.

Mit Abschluss der Gesellschaftervereinbarung am heutigen Tag werden die Stimmrechte aus den 16.382.832 Aktien der Zielgesellschaft, die die Bieterin hält bzw. die der Bieterin zugerechnet werden, auch den folgenden Gesellschaften gemäß § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Satz 2, Abs. 2 WpÜG zugerechnet, die damit am heutigen Tage ebenfalls Kontrolle über die Zielgesellschaft gem. § 35 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit §§ 29 Abs. 2, 30 Abs. 2 WpÜG erlangt haben:

1. AEPF III 1 S.à r.l., Avenue Charles de Gaulle 2, L-1653 Luxemburg, Luxemburg 2. Apollo European Principal Finance Fund III (Dollar A), L.P., c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1- 1104 Cayman Islands 3. Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P., c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands 4. Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P., c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands 5. Apollo EPF Advisers III, L.P., c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands 6. Apollo EPF III Capital Management, LLC, c/o Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, USA 7. APH Holdings (FC), L.P., c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands 8. Apollo Principal Holdings VII GP, Ltd., c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands 9. APO (FC), LLC, c/o Finsco Limited, PO Box 174, Mitchell House, The Valley, Anguilla, British West Indies 10. Apollo EPF Management III, LLC, c/o Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, USA 11. Apollo Capital Management, L.P., c/o Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, USA 12. Apollo Capital Management GP, LLC, c/o Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, USA 13. Apollo Management Holdings, L.P., c/o Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, USA 14. Apollo Management Holdings GP, LLC, c/o Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, USA 15. APO Corp., c/o Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, USA 16. Apollo Global Management, LLC, c/o Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, USA 17. AGM Management, LLC, c/o Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, USA 18. BRH Holdings GP, Ltd., c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands

Diese Veröffentlichung gemäß § 35 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 10 Abs. 3 WpÜG erfolgt daher auch im Namen von Wecken & Cie., Klaus Wecken, Ferry Wecken, Ina Wecken, Care4 AG, AEPF III 1 S.à r.l., Apollo European Principal Finance Fund III (Dollar A), L.P., Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P., Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P., Apollo EPF Advisers III, L.P., Apollo EPF III Capital Management, LLC, APH Holdings (FC), L.P., Apollo Principal Holdings VII GP, Ltd., APO (FC), LLC, Apollo EPF Management III, LLC, Apollo Capital Management, L.P., Apollo Capital Management GP, LLC, Apollo Management Holdings, L.P., Apollo Management Holdings GP, LLC, APO Corp., Apollo Global Management, LLC, AGM Management, LLC und BRH Holdings GP, Ltd. (zusammen die 'Weiteren Kontrollerwerber').

Die Bieterin wird mit der Veröffentlichung des Pflichtangebots auch die aus § 35 Abs. 2 WpÜG resultierenden Verpflichtungen der Weiteren Kontrollerwerber erfüllen. Diese werden daher kein gesondertes Pflichtangebot an die Aktionäre der Zielgesellschaft veröffentlichen.

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung ist weder ein Pflichtangebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Pflichtangebots zum Verkauf von Aktien der Zielgesellschaft. Die endgültigen Bestimmungen des Pflichtangebots sowie weitere das Pflichtangebot betreffende Regelungen werden erst nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die BaFin in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der Zielgesellschaft wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Pflichtangebot stehenden Unterlagen zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

Das Pflichtangebot wird unter alleiniger Geltung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen der US- Wertpapiergesetze veröffentlicht. Jeder Vertrag, der auf Grundlage des Pflichtangebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

Luxemburg, 26. Februar 2018

AEPF III 15 S.à r.l.

Ende der WpÜG-Meldung

Notiert: Zielgesellschaft: Regulierter Markt Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange

ISIN DE000A0XFSF0

