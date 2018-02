GENF (AFP)--UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat eine neue Initiative für weltweite Abrüstung angekündigt. Steigende Rüstungsverkäufe und atomare Spannungen erforderten neue Bemühungen zur Eindämmung tödlicher Waffen, sagte Guterres am Montag auf der UN-Abrüstungskonferenz in Genf. Das von den Vereinten Nationen proklamierte Ziel einer atomwaffenfreien Welt bleibe angesichts von 150.000 Atomwaffen in aller Welt in weiter Ferne. Zugleich gedeihe der globale Waffenhandel wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr.

Er habe seinen Abrüstungsbeauftragten, den japanischen Diplomaten Izumi Nakamitsu, angewiesen, innerhalb der UNO und bei den einzelnen UN-Mitgliedstaaten der Abrüstung als integralem Bestandteil der Vereinten Nationen zum Durchbruch zu verhelfen, sagte Guterres. Dazu gehöre auch eine Strategie zur Durchsetzung des Verbots von Chemiewaffen. Außerdem müssten Mittel gefunden werden, um neuen Technologien wie autonomen Waffensystemen, den sogenannten Killerrobotern, begegnen zu können.

February 26, 2018 15:09 ET (20:09 GMT)