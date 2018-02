Die deutschen Maschinenbauer bleiben optimistisch.

Aufgrund der starken Auftragslage rechnet der Branchenverband VDMA im laufenden Jahr mit einem Umsatzwachstum von 4% auf 233 Mrd. €. Schon im vergangenen Jahr ist die Branche um 4,4% gewachsen. Erfolgsgarant für den Maschinenbau bleibt der Export. Jahreszahlen liegen zwar noch nicht vor, in den ersten 9 Monaten zogen die Ausfuhren aber schon um 6,2% auf 124,4 Mrd. € an. Die größten Exportmärkte sind die USA und China. Auch in der Schweiz ... (Jens Gravenkötter)

