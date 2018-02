NEW YORK (dpa-AFX) - Die Erholung am US-Aktienmarkt hat sich am Montag in beeindruckender Manier fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial schloss 1,58 Prozent höher auf 25 709,27 Punkten. Seit seinem Tief am 9. Februar bei 23 360 Punkten hat das US-Leitbarometer nun schon wieder gut 10 Prozent dazugewonnen.

Das Zinsgespenst spukt erst einmal nicht mehr. Nachdem bereits am vergangenen Freitag der fortgesetzte Rückgang der Rendite zehnjähriger US-Anleihen für Erleichterung gesorgt hatte, sank die Rendite am Montag zeitweise bis auf 2,83 Prozent. Sinkende Anleiherenditen machen Aktien gegenüber festverzinslichen Wertpapieren wieder attraktiver. Noch zu Monatsbeginn hatte die Furcht vor einem überraschend schnellen Renditeanstieg für einen Ausverkauf am Aktienmarkt gesorgt.

Für den breit gefassten S&P 500 ging es am Montag um 1,18 Prozent auf 2779,60 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,34 Prozent auf 6989,10 Punkte und nähert sich damit wieder seinem Ende Januar erreichten Rekordhoch bei 7022 Zählern. Schlechter als erwartet ausgefallene Daten vom US-Häusermarkt hatten am Montag auf die Börsenkurse keinen Einfluss./ajx/stw

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0256 2018-02-26/22:24