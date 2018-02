Bielefeld (ots) - Einkaufswagen auf Abwegen



Die Rechnung zahlen wir alle Andrea Sahlmen Jedes Jahr gehen 100.000 Einkaufswagen verloren. Die Frage, was mit ihnen passiert, ist schnell beantwortet. Fast immer landen sie in der Natur, werden in Parks entsorgt. Kaum jemand, der dafür verantwortlich ist, macht sich Gedanken darüber, was das bedeutet und wie schädlich dieser Müll für Flüsse, Wälder und uns Menschen ist. Wenn jeder seinen Einkaufswagen wieder zurück bringen würde, gäbe es diese Problematik überhaupt nicht. Und es würde auch kein Schaden in einer Höhe von 15 Millionen Euro entstehen. Die Kunden, die den Wagen einfach mitnehmen, denken mit Sicherheit nicht darüber nach, wie der Einzelhandel diesen Millionenschaden wieder ausgleicht. Und natürlich werden die 15 Millionen Euro auf die Preise umgelegt. Damit bezahlen wir alle für die rollenden Souvenirs mit. Wir bezahlen auch die vielen Mitarbeiter in Umweltbetrieben, die "herrenlose" Einkaufswagen in der Natur einsammeln und auf unsere Kosten professionell entsorgen lassen. Es ist schade, dass immer wieder Menschen auf die Idee kommen, ihre Einkäufe im Einkaufswagen bis nach Hause karren, ohne sich Gedanken um die Folgen zu machen. Preiswerte Tragetaschen gibt es an jeder Kasse, die meisten Kunden kommen mit dem Auto und können ihre Einkäufe auch ohne Wagen nach Hause bringen.



