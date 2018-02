Berlin (ots) - Angela Merkel musste liefern - und hat es getan. Die Vorsitzende der CDU hat beim Berliner Parteitag das Vertrauen ihrer Partei zurückgewonnen. Der Polit-Profi Merkel war unter Druck geraten. Sie hat das Grummeln und Seufzen der Basis gehört und reagiert. Bereits mit der Nominierung von Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer war man an der Basis vollauf zufrieden, die Einbindung von Kritiker Jens Spahn in ein mögliches Kabinett ist ein weiterer gelungener Zug. Dennoch, die Beziehung von Merkel und ihrer Partei ist abgeflaut. Sie wird nicht mehr die flammende Vorkämpferin für einen modernen Konservativismus werden, wie ihn sich viele wünschen. Doch es gibt einen neuen Star. Kramp-Karrenbauer riss den Parteitag mit einer kämpferischen Rede mit. "Der Star ist die CDU" - das kommt an. Von Merkel hat man es nie gehört.



