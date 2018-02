Der Dax beendete seinen Handel am Montag bei 12.527 und somit 43 Punkte über dem Schlusskurs 12.483 vom Freitag. Das Tief lag bei 12.484, das Hoch wurde bei 12.601 eingebucht. DAX Tagestatistik mit offenen Gaps Dax öffnete am Montag mit einer 82 Punkte Kurslücke nach oben und bröckelte dann, wie so oft, bis Mittags wieder ab. Gegen 16.30 schloss er dann bis auf einen Punkt die Kurslücke bei 12.483, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...