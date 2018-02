Neues Rekordjahr für Fresenius:

Umsatz und Gewinn wachsen zweistellig.Dividende wird um 21 Prozent auf 0,75 Euro erhöht.Akorn-Übernahme auf dem Prüfstand: Untersuchung zu angeblichen Verstößen gegen FDA-Vorgaben beim US-Übernahmeobjekt.

Die wichtigsten Fakten für das Gesamtjahr 2017:

Der Konzerngewinn steigt um 16 Prozent zehn Prozent auf 1,81 Milliarden Euro.Der Umsatz wächst um 15 Prozent auf 33,9 Milliarden EuroDax-Konzern hält an seinen Mittelfristzielen fest.2018 soll der Konzerngewinn zwischen sechs und neun Prozent steigen.

Der Gesundheitskonzern Fresenius präsentiert das 14. Rekordjahr in Folge. Allerdings werden die guten Zahlen in den Schatten gestellt von der Nachricht einer Prüfung des US-Übernahmeobjekts Akorn. Am späten Montagabend gab Fresenius bekannt, derzeit mit externen Sachverständigen bei Akorn eine Untersuchung zu angeblichen Verstößen gegen FDA-Vorgaben zur Datenintegrität in der Produktentwicklung durchzuführen.

Was jetzt passiert:

Sollten ...

