Freiburg (ots) - Die herausragende Konjunktur und die vollen Staatskassen wollen die Gewerkschaften nutzen, um für die Beschäftigten bei den Kommunen und beim Bund satte Lohnzuwächse herauszuhandeln. Sie tun gut daran! Dennoch sollten die Arbeitnehmer nicht vergessen, dass im öffentlichen Dienst derzeit zwei Ziele anzustreben sind, die sich widersprechen. Erstens braucht es an vielen Stellen mehr Leute, was die Personalkosten treibt. Zweitens muss sich der öffentliche Dienst auch mit guten Löhnen im Wettbewerb mit der Privatwirtschaft aufhübschen für die knappen Bewerber. Je stärker aber die Löhne steigen, desto weniger Spielraum bleibt bei Neueinstellungen und desto ernstzunehmender können die Arbeitgeber damit drohen, Aufgaben zu privatisieren. Wer alles auf einmal will, der will zu viel. http://mehr.bz/khs48g



OTS: Badische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59333 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59333.rss2



Pressekontakt: Badische Zeitung Schlussredaktion Badische Zeitung Telefon: 0761/496-0 kontakt.redaktion@badische-zeitung.de http://www.badische-zeitung.de