Von Britta Becks

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) will nach einem starken Jahr 2017 auch in diesem Jahr weiter wachsen und deutlich mehr verdienen. Der Bad Homburger Konzern, der wie die Muttergesellschaft im DAX notiert ist, erreichte trotz einiger Widrigkeiten seine Ziele für 2017 und bestätigte seine mittelfristigen Ziele bis 2020. Die Aktionäre sollen zum 21. Mal in Folge eine höhere Dividende erhalten. Mit 1,06 Euro je Aktie will FMC für das vergangene Jahr 10 Prozent mehr zahlen als für 2016 mit damals 0,96 Euro.

Im Gesamtjahr kletterten die Erlöse um 7 Prozent bzw währungsbereinigt um 9 Prozent auf 17,784 Milliarden Euro. Unterm Strich verdiente FMC mit 1,28 Milliarden Euro 12 (währungsbereinigt 14) Prozent mehr als im Jahr 2016. Analysten hatten mit 17,9 Milliarden Euro Umsatz und 1,23 Milliarden Euro Gewinn nach Steuern und Dritten gerechnet. Die Steuerreform in den USA, die eine Neubewertung latenter Steuerverbindlichkeiten nötig gemacht hatte, bescherte FMC, wie bereits bekannt, einen einmaligen Buchgewinn von rund 200 Millionen Euro.

FMC selbst hatte sich für das vergangene Jahr ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 8 bis 10 Prozent vorgenommen. Der auf die Anteilseigner entfallende Konzerngewinn sollte währungsbereinigt um 7 bis 9 Prozent zulegen. In dieser Prognose waren die Kosten durch die Naturkatastrophen in Nordamerika, die FMC im dritten Quartal belastet hatten, sowie die Vergütungsnachzahlung für Behandlungen von US-Kriegsveteranen nicht enthalten. Die Nordamerika-Tochter von FMC hatte Ende Januar vergangenen Jahres für die Behandlung von US-Kriegsveteranen zwischen Januar 2009 und Februar 2011 eine Nachzahlung zugesprochen bekommen. Diese sollte den Umsatz 2017 nach damaligen Angaben um rund 100 Millionen Euro erhöhen. Den positiven Effekt für das Konzernergebnis nach Steuern und Dritten bezifferte FMC damals auf voraussichtlich rund 45 bis 50 Millionen Euro.

Im laufenden Jahr strebt die größte Tochter des Gesundheitskonzerns Fresenius ein währungsbereinigtes Umsatzplus von rund 8 Prozent an. Der auf die Anteilseigner entfallene Konzerngewinn soll währungsbereinigt um 13 bis 15 Prozent zulegen. Hierbei wurden die wiederkehrenden positiven Effekte aus der Steuerreform in den USA in Höhe von 140 bis 160 Millionen Euro berücksichtigt. Nicht enthalten sind in dem Ausblick dagegen Effekte aus der geplanten 1,7 Milliarden Euro schweren Übernahme des US-Gesundheitsdienstleisters NxStage, die FMC in diesem Jahr abschließen will.

Von Oktober bis Dezember lagen die Erlöse mit 4,4 Milliarden Euro ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres. Hier schlugen negative Währungseffekten spürbar ins Kontor. Währungsbereinigt legte der Umsatz dagegen um 8 Prozent zu. Unter dem Strich verdiente FMC mit 394 Millionen Euro 8 (währungsbereinigt 16) Prozent mehr als im Vorjahr. Analysten hatten der Fresenius-Tochter im Mittel Umsätze von rund 4,5 Milliarden Euro und ein Ergebnis nach Steuern und Dritten von 493 Millionen Euro zugetraut.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2018 17:58 ET (22:58 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.