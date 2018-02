Ermöglicht global tätigen Unternehmen und staatlichen Organisationen die umfassendste Einhaltung von Sicherheitsvorschriften für Mobilgeräte

MWC Barcelona, 26.Februar 1.März 2018. Standort: Halle 5, Stand 5B40.

NetMotion Software, ein führender Anbieter von Mobile Performance und Mobile Analytics-Lösungen, hat heute bekannt gegeben, dass sein Mobility-Produkt das weltweit erste VPN ist, dass die Common Criteria-Sicherheitszertifizierung EAL 4+ für Android, iOS, macOS und Windows erhalten hat. Die Common Criteria-Sicherheitszertifizierung EAL 4+, die höchstmögliche Sicherheitsstufe für Softwareprodukte, ist ein internationaler Standard für Computersicherheit, und wird von einer ständig steigenden Anzahl von Regierungen und Organisationen weltweit gefordert wird, einschließlich 23 Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU), der kanadischen Regierung, der US-amerikanischen Bundesregierung sowie US-Sektoren der öffentlichen Sicherheit und mit kritischen Infrastrukturen.

"Eine Standardisierung der Sicherheitsanforderungen über alle Betriebssystemplattformen gewährleistet, dass IT- und Sicherheitsbeauftragte ihren mobilen Mitarbeitern getrost fast jedes beliebige Gerät bereitstellen und trotzdem eine starke Sicherheit garantieren können. In dem Maße, wie Organisationen im In- und Ausland expandieren, wird die Common Criteria-Zertifizierung zum Goldstandard, der zur Einhaltung von globalen Sicherheitsvorschriften eingesetzt wird?, sagte Steve Fallin, Senior Product Manager bei NetMotion Software. "Mobility ist das einzige mobile VPN, das diesen Grad an Sicherheit für alle wichtigen Betriebssystemplattformen bietet.?

NetMotion liefert massgeschneiderte Softwarelösungen zur Bewältigung der inhärenten Herausforderungen, mit denen mobile Mitarbeiter in mobilen Umgebungen konfrontiert werden. Diese sorgen für sicheren, permanenten Zugriff auf unternehmenskritische mobile Anwendungen und Daten von unterwegs. NetMotion Software steigert die mobile Leistung und bietet mobile Analysen für alle Geräte, Anwendungen, Benutzer und Netzwerke.

Zusätzlich zu Mobility wird NetMotion Software auf dem Mobile World Congress in Halle 5 am Stand 5B40 auch Mobile IQ präsentieren. Mobile IQ ist eine leistungsstarke Plattform für Datenvisualisierung, -Analyse und -Warnung für mobile Bereitstellungen. Es handelt sich um die erste Plattform, die eine intelligente Datenanalyse durchführt, die schnelle, wirksame operative Entscheidungen, Analysen von Sicherheitsbedrohungen und Support für Mitarbeiter zulässt, und zwar sowohl über WLAN als auch über Mobilfunknetze.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie NetMotion Mobility die Mobilanforderungen Ihrer Organisation fördern kann, besuchen Sie: www.netmotionsoftware.com

Über NetMotion Software

NetMotion Mobile Performance Management Software bietet ein unübertroffenes mobiles Benutzererlebnis und steigert die operative Leistungsfähigkeit und die Produktivität der Endbenutzer. Tausende von Unternehmen in aller Welt verlassen sich auf die Lösungen von NetMotion zur Optimierung des Datenflusses, Erstellung anpassungsfähiger Richtlinien und Mobile Analytics sowie zur Gewährleistung der Sicherheit ihres mobilen Personals. NetMotion hat zahlreiche Preise für seine Technologie und seinen Kundendienst erhalten. Das Unternehmen erhält stets einen beeindruckenden Net Promoter Score (NPS) von 91, was die durchschnittlichen NPS in der Technologie- und Telekommunikationsbranche deutlich überschreitet. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Seattle, Washington. Besuchen Sie www.netmotionsoftware.com.

NetMotion, NetMotion Mobility und NetMotion Diagnostics sind eingetragene Warenzeichen und Mobile IQ ist ein Warenzeichen von NetMotion Software, Inc. Alle anderen Handelsnamen, Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

