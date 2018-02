Die Beliebtheit von Kirschen hat in China in den letzten Jahren neue Höhen erreicht, insbesondere während der Feiern zu dem Chinesischen Neujahr, aber ausländische Lieferanten können es sich nicht leisten, sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen. Die Qualität der vor Ort angebauten Früchte verbessert sich und die Geschmäcker der Verbraucher entwickeln sich, so ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...