Auf der alljährlich stattfinden Fruitlogistica in Berlin nutzte die italienische Firma Red Moon® Srl die Gelegenheit um einen weiteren Partner für die schorfresistente Sorte Xeleven Swing® mit ins Boot zu holen. Die Schweizer Firma Tobi See Obst AG ist nun ein weiterer hochkarätiger Partner im Club. Martin Ammann und Benno Neff (Tobi See Obst AG) bei der offiziellen...

Den vollständigen Artikel lesen ...