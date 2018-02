Der Vorstand von Fresh Del Monte Produce Inc. gab bekannt, dass Hani El-Naffy sie über seine Absicht informiert hat, sich am Ende seiner aktuellen Amtszeit, die am 2. Mai 2018 endet, als Geschäftsführer aus dem Vorstand des Unternehmens zurückzuziehen. El-Naffy übernahm seine Verantwortungen in dem Vorstand von Fresh Del Monte im August 1996. Quelle: dcwcreations /...

Den vollständigen Artikel lesen ...