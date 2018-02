Die Internationale Landwirtschaftsmesse (Salon International de l'Agriculture, SIA) findet vom 24. Februar bis 4. März 2018 in Paris statt. Die SIA lockt jedes Jahr rund 700.000 Besucher an. Neben städtischem Publikum aus dem Raum Paris zieht die Messe auch technische Spezialisten, Erzeuger und Politikexperten an. Bildquelle: Shutterstock.com Die Generaldirektion Landwirtschaft...

