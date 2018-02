Am 6. März wird wohl die Entscheidung im milliardenschweren Kampf um Qualcomm fallen. Angreifer Broadcom hat nur noch eine einzige Chance.

Die epische Schlacht um die größte Übernahme in der Technologiebranche geht in die nächste Runde. Beim "Games of Thrones" des Silicon Valleys geht es um bis zu 160 Milliarden Dollar.

Diesen Betrag will Qualcomm-Aufsichtsratschef Paul Jacobs laut "Financial Times" als Preis für den Marktführer bei Smartphone-Chips und Pionier in der kommenden 5G-Mobilfunktechnik vom Angreifer Broadcom haben. Der wiederum hat bislang "nur" 143 bis 149 Milliarden Dollar für das Unternehmen und alle seine Schulden geboten.

Die Schulden sind dabei der springende Punkt. In einer klassischen Verteidigungsstrategie hat Jacobs in letzter Minute sein Kaufangebot für den niederländischen Chipherstellers NXP auf 44 Milliarden Dollar deutlich erhöht. Das ist sozusagen die Giftpille, die er geschluckt hat, damit ihn Broadcom aus den Fängen lässt. Denn die Kosten dafür müsste Broadcom ebenfalls aufbringen, was Qualcomm zur uneinnehmbaren Festung machen soll. Qualcomm könnte bis zu 25 Milliarden Dollar neue Schulden anhäufen.

Doch für Jacobs ist das in Zeiten steigender Zinsen auch nicht ohne Risiko. Bricht Broadcom-Chef Hock Tan seinen Angriff ab, leitet Jacobs nicht mehr ein Unternehmen mit prall gefüllten Kassen, sondern mit horrenden Schulden. Ein Scheitern von NXP hätte dann dramatische Auswirkungen auf Qualcomm.

Die beiden Kontrahenten tänzeln um einander herum wie Boxer im Ring und lassen keine Finte aus. Davon sind sie jedenfalls selbst überzeugt. ...

