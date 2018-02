KONSTANZ (dpa-AFX) - 'Südkurier' zur CDU:

"In ihre letzte Runde geht Merkel somit, wie sie kam: als Taktikerin der Macht. Ihre Personalentscheidungen für Kabinett und Parteispitze laufen darauf hinaus, Ruhe in die gebeutelte CDU zu bringen, um in Ruhe weiterregieren zu können. Will die CDU auch nach der Ära Merkel an der Macht bleiben, wird sie mehr bieten müssen. Statt eines letzten Aufgebots braucht es dann einen Aufbruch. Deutlicher als das 33-Prozent-Ergebnis bei der Bundestagswahl kann die Warnung nicht ausfallen. So bleibt die Union auch nach dem Parteikongress gefangen zwischen dem Wunsch nach Erneuerung und den Zwängen großkoalitionärer Realpolitik. Das Regierungsbündnis mit den Sozialdemokraten, so es denn wirklich zustande kommt, wird Merkels CDU in den Augen ihrer Stammwähler zwangsläufig weiter nach links rücken. Die AfD bedankt sich. Noch hat die Union keine schlüssigen Antworten darauf. Merkels Nachfolger werden sie finden müssen."/yyzz/DP/stw

