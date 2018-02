BERLIN (dpa-AFX) - 'Die Welt' zum CDU-Parteitag:

"Wer wissen will, was die mögliche nächste Bundesregierung angehen will, wurde auch auf dem CDU-Parteitag nicht recht fündig. Deutschland brauche einen "Aufbruch", forderten viele Redner. Auch Merkel hatte dies anklingen lassen. Aber sie führte nicht aus, wie sie diese erreichen will. Wenn überhaupt, kann man die CDU auf das festlegen, was sie nicht will: keine Steuererhöhungen und keine neuen Schulden. So gehörte der Tag der neuen Generalsekretärin. Mit einer Rede, die vor allem wegen ihres leidenschaftlichen Vortrags wirkte, verwahrte sich Kramp-Karrenbauer gegen einen Kurswechsel. Wer die CDU wieder nach rechts führen wolle, der wünsche nicht, dass sie Volkspartei bleibe. Und Merkel? Die Kanzlerin steht zwar im Herbst ihrer Ära, aber noch immer bestimmt sie die Geschicke der CDU."/yyzz/DP/stw

