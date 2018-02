FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - Oderzeitung' (Frankfurt/Oder):

"Was um alles in der Welt könnte der Verfassungsschutz über die AfD erfahren, was nicht ohnehin alle wissen? Die Schlapphut-Überwachung der Linkspartei hat uns gelehrt, dass die Geheimdienstler in erster Linie Quellen auswerten, die jedem zugänglich sind. Man kann der AfD vorwerfen, was man will, Heimlichtuer sind sie nun wirklich nicht. Eine AfD-Observation durch den Verfassungsschutz würde höchstens Märtyrer-Mythen fördern. Und das hat die AfD nun wirklich nicht verdient."/yyzz/DP/stw

