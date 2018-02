DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zu Syrien:

"Inzwischen entscheidet ohnehin nur noch ein einziger Mann über das weitere Schicksal Syriens: Wladimir Putin. In der Hand des russischen Präsidenten liegt das Schicksal Assads, der ohne russische Luftwaffe und die vom Iran gesteuerten schiitischen Milizen längst ebenfalls hätte abdanken. Wer immer Frieden für Syrien will, muss Moskau gewinnen. Schuld an dieser Misere trägt der Westen: Sein dröhnendes Schweigen zu den Verbrechen Assads und seine Unentschlossenheit zu handeln. Vor allem Barack Obama zog die USA immer mehr aus dem Mittleren Osten zurück. Er und seine Nato-Alliierten weigerten sich, Assads Fassbomben werfende Luftwaffe mit einer militärisch durchgesetzten Flugverbotszone zu stoppen. Als Assad dennoch kurz vor der Niederlage stand, eilte ihm Putin zu Hilfe."/yyzz/DP/stw

