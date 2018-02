FRANKFURT (dpa-AFX) - Die genossenschaftliche DZ Bank bilanziert am Dienstag (10.30 Uhr) das erste vollständige Jahr nach der Fusion mit der Düsseldorfer WGZ. Die Erwartungen hatte DZ-Bank-Chef Wolfgang Kirsch vorsorglich gedämpft. 2017 werde noch maßgeblich davon geprägt sein, die Integration voranzutreiben, sagte Kirsch bei der Bilanzvorlage vor einem Jahr: "Die Synergien werden erst in den kommenden Jahren voll zum Tragen kommen." Die letzten beiden verbliebenen Spitzeninstitute der Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland hatten sich zum 1. August 2016 zusammengeschlossen.

Angestrebt hatte der Vorstand für 2017 einen Vorsteuergewinn am unteren Ende einer Spanne von 1,5 Milliarden bis 2 Milliarden Euro. Doch im Sommer sprach Kirsch dann davon, es sei "ambitionierter geworden", dieses Ziel zu erreichen. Neue Belastungen aus der Schiffskrise ließen die DZ-Bank-Gruppe vorsichtiger planen. Denn in den Büchern des zur Gruppe gehörenden Transportfinanzierers DVB türmten sich zur Jahresmitte noch elf Milliarden Euro Schiffskredite, die - zumindest zum Teil - auszufallen drohen, weil Reedereien wegen rückläufiger Frachtgeschäfte ihre Raten nicht mehr zahlen.

Für 2016 hatte die DZ-Bank-Gruppe rund 2,2 Milliarden Euro Vorsteuergewinn und 1,6 Milliarden Euro Überschuss ausgewiesen. Zu der Gruppe gehören auch die Fondsgesellschaft Union Investment, die Bausparkasse Schwäbisch Hall und die R+V Versicherung./ben/DP/she

AXC0013 2018-02-27/05:49