FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 12. März:

DIENSTAG, DEN 27. FEBRUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CH: Swiss Life Jahreszahlen 07:00 D: BASF Jahreszahlen (endgültig) (10.30 h Pk) 07:00 D: Fresenius Jahreszahlen 07:00 D: FMC Jahreszahlen (10.00 Pk) 07:00 F: Safran Jahreszahlen 07:30 D: Gerry Weber Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: Aixtron Jahreszahlen 07:30 D: KWS Saat Jahreszahlen 08:00 GB: Standard Chartered Jahreszahlen 08:00 GB: GKN Jahreszahlen 08:00 S: SAS Q4-Zahlen 10:30 D: DZ Bank Bilanz-Pk, Frankfurt 14:00 USA: JPMorgan Chase & Co Investor Day

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Stemmer Imaging voraussichtlich Erstnotiz im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse D: Bayer Veröffentlichung Dividendenvorschlag

E: EDP Renovaveis Jahreszahlen USA: Macy's Q4-Zahlen USA: Intrepid Potash Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR 08:00 D: Ausfuhrüberschuss Deutschlands Jahr 2017 08:45 F: Verbrauchervertrauen 02/18 09:00 D: Verbraucherpreise Sachsen 02/18 09:00 E: Verbraucherpreise 02/18 (vorläufig) 10:00 EU: Geldmenge M3 01/18 10:00 D: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen

Und Bayern 02/18 10:00 I: Verbrauchervertrauen 02/18

10:30 D: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 02/18 11:00 EU: Wirtschaftsvertrauen 02/18 11:00 EU: Verbrauchervertrauen 02/18 (endgültig) 14:00 HU: Zentralbank Zinsentscheid 14:00 D: Verbraucherpreise 02/18 (vorläufig) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 01/18 (vorläufig) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 01/18 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA-Index 12/17 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 02/18

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 02/18

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: BGH urteilt: Haftet Google für die Anzeige rufschädigender Inhalte über die Suchmaschine? 10:30 D: Pk der LBS Südwest u.a. zur Entwicklung seit der Fusion von LBS Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie zur Bilanz des Jahres 2017, Stuttgart 10:00 D: 20. Technischer Kongress "Die Zukunft der Automobiltechnik" des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) (bis 28.02.) + 1050 Vortrag Schaeffler-Technikvorstand Peter Gutzmer zu Mobilität der Zukunft + 1150 Vortrag Leiter Forschung und Entwicklung bei Volkswagen,

Ulrich Eichhorn + 1230 Pk VDA und Schaeffler

10:00 D: Pk des Stahlherstellers ArcelorMittal zu geplantem Investitionsvorhaben in den Standort Neuwied 11:00 D: Jahres-Pk des Bundesverbands CarSharing e.V. zu den aktuellen Markt- und Branchendaten für das deutsche CarSharing, Berlin 11:00 D: Debeka-Gruppe, Jahres-Pk, Frankfurt 11:00 D: Pk Bundesbank zu Geschäftsbericht 2017, Frankfurt 12:00 D: Das Bundesverwaltungsgericht gibt das Urteil über mögliche Diesel-Fahrverbote bekannt, Leipzig Entschieden wird über die Revisionen gegen Urteile der Verwaltungsgerichte in Stuttgart und Düsseldorf. EU: Informelles Treffen der EU-Handelsminister in Sofia E: Fortsetzung Mobile World Congress - weltweit größtes Treffen für die Mobilfunkbranche (bis 01.03.), Barcelona 18:15 D: Pk "Comeback oder Verbannung? - Der Verbrennungsmotor am Scheideweg" anlässlich des Internationalen Motorenkongresses (27./28.2.2018) Diskutiert wird über das Gesamtsystem Motor, insbesondere die zukünftige Rolle synthetischer Kraftstoffe, Stuttgart

MITTWOCH, DEN 28. FEBRUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CH: Kuehne+Nagel Jahreszahlen 07:00 B: Solvay Jahreszahlen 07:00 D: Bayer Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:00 D: Aareal Bank Jahreszahlen (11.30 h Pk) 07:00 D: Klöckner & Co Jahreszahlen (11.00 h Pk) 07:00 NL: Ahold Delhaize Jahreszahlen 07:30 D: Dürr AG Jahreszahlen (14.30 Call) 07:30 D: MLP Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 D: Salzgitter Jahreszahlen 07:30 GB: Dialog Semiconductor vorläufige Jahreszahlen 07:30 A: Erste Group Jahreszahlen 08:00 A: EVN Q1-Zahlen 08:00 A: Wienerberger Jahreszahlen 08:00 A: Uniqa Jahreszahlen 08:00 D: Hapag-Lloyd Jahreszahlen 08:00 E: Repsol Jahreszahlen 08:30 D: Brain AG Jahreszahlen 11:00 D: Fressnapf Jahres-Pk, Krefeld 14:00 USA: Analog Devices Q1-Zahlen 14:00 NL: ABN Amro ao Hauptversammlung 17:00 USA: Deere & Co Hauptversammlung 17:30 E: Ferrovial Jahreszahlen 17:45 F: Carrefour Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CH: Credit Suisse Health Conference u.a. mit Roche, Philips, London

D: Borussia Dortmund Halbjahreszahlen D: RIB Software vorläufige Jahreszahlen D: Isra Vision Q1-Zahlen D: SAP Geschäftsbericht 2017 E: ACS Jahreszahlen GB: Tesco Hauptversammlung NL: Steinhoff Q1 Trading Update USA: Honeywell Investor Conference USA: Scientific Games Q4-Zahlen USA: Salesforce.com Q4-Zahlen USA: Mylan Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: Einzelhandel 01/18

00:50 J: Industrieproduktion 01/18 (vorläufig) 02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/18

06:00 J: Wohnungsbaubegine 01/18 08:00 D: GfK Verbrauchervertrauen 03/18 08:00 DK: BIP Q4/17 (vorläufig) 08:45 F: Erzeugerpreise 01/18 08:45 F: BIP Q4/17 (vorläufig)

08:45 F: Verbraucherpreise 02/18 (vorläufig)

09:00 AU: BIP Q4/17 (endgültig) 09:30 S: BIP Q4/17 09:55 D: Arbeitslosenzahlen 01/18 10:00 PL: BIP Q4/17 (endgültig)

10:30 P: Verbraucherpreise 02/18 (vorläufig) 11:00 EU: Verbraucherpreise 02/18 (vorläufig) 11:00 I: Verbraucherpreise 02/18 (vorläufig)

11:30 D: Anleihen Laufzeit: 10 Jahre Volumen: 3 Mrd EUR 12:00 PL: BIP Q4/18 (endgültig) 14:30 USA: Privater Konsum Q4/17

14:30 USA: BIP Q4/17 (2. Veröffentlichung)

15:00 B: BIP Q4/18 (endgültig) 15:45 USA: PMI Chicago 02/18 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 01/18

16:00 USA: Fed-Präsident Powell gibt halbjährliches geldpolitisches Statement vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE 14:30 D: Jahreseröffnungskonferenz des International Bankers Forum mit Begrüßungsrede von Commerzbank-Chef Zielke, Frankfurt E: Fortsetzung der Mobilfunk-Messe Mobile World Congress (bis 01.03.) B: Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (bis 01.03.) + voraussichtlich mit der Zustimmung des Parlaments zum Rechtsstaatsverfahren Polen (Artikel-7-Verfahren)

DONNERSTAG, DEN 1. MÄRZ 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 F: Essilor Jahreszahlen 06:45 CH: Sunrise Q4-Zahlen 07:00 CH: Adecco Q4-Zahlen 07:00 NL: Anheuser-Busch Inbev Jahreszahlen 07:00 F: Suez Jahreszahlen 07:30 D: Rheinmetall vorläufige Jahreszahlen 07:30 D: ElringKlinger Jahreszahlen (15.00 h Call) 07:30 F: Peugeot Jahreszahlen (8.30 h Pk) 08:00 D: Beiersdorf Jahreszahlen (endgültig) (10.00 h Pk) 08:00 GB: Rentokil Initial Jahreszahlen 08:00 IRL: CRH Jahreszahlen 08:00 D: Zalando Jahreszahlen (endgültig) (9.00 h Call) 10:00 D: Aurubis Hauptversammlung, Hamburg 10:00 D: Kion Bilanz-Pk mit Vorstellung Strategie "Kion 2027" 13:00 USA: Best Buy Q4-Zahlen 13:00 USA: Kohl's Q4-zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Francotyp-Postalia Jahreszahlen (10.00 h Call) D: Deutsche Börse Handelsstatistik 02/18 D: Freeent vorläufige Jahreszahlen I: Banca Generali Jahreszahlen USA: Southwestern Energy Q4-Zahlen USA: Pkw-Absatz 02/18

TERMINE KONJUNKTUR 02:30 J: Nikkei PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/18 (endgültig9 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/18

07:45 CH: BIP Q4/18 09:00 E: BIP Q4/18 (endgültig)

09:15 E: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/18 09:45 I: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/18 09:50 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/18 (endgültig) 09:55 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/18 (endgültig) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/18 (endgültig) 10:00 I: Arbeitslosenzahlen 01/18 (vorläufig)

11:00 EU: Arbeitslosenquote 01/18 11:00 I: BIP 2017

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 01/18 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/18 (endgültig) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 02/18

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Deutsche Aktieninstitut in Kooperation mit der Berenberg Bank, der Deutschen Bank, der Deutschen Börse - Vorstellung einer Studie "Börsengang und Börsennotierung von KMUs: Chancen, Herausforderungen, Erleichterungen - Ergebnisse einer Umfrage bei Unternehmen und Kapitalmarktexperten", Frankfurt 09:30 D: Russland-Konferenz der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer Unter dem Motto "Neues Wachstum, neue Chancen? - Russlands Rolle in der globalen Wertschöpfung" diskutieren rund 500 Teilnehmern sowie Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft, mit u.a. AHK-Chef Matthias Schepp, DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben, Wirtschaftsstaatssekretär Matthias Machnig und dem russischne Vize-Industrieminister Viktor Jewtuchow. 10:30 D: Jahres-Pk der Volksbanken und Raiffeisenbanken Baden-Württemberg 11:00 D: Pk zum "Gebrauchtwagenreport 2018" der Prüforganisation Dekra

HINWEIS KR: Feiertag, Börse geschlossen

FREITAG, DEN 2. MÄRZ 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CH: Lafargeholcim Jahreszahlen und Strategie-Update 07:30 A: Andritz Jahreszahlen 08:00 GB: LSE Jahreszahlen 10:00 CH: Novartis Hauptversammlung, Zürich 12:45 USA: FootLocker Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: KBA / VDA / VdIK - Kfz-Neuzulassungen 02/18 D: Alstria Office Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR 08:00 D: Im- und Exportpreise 01/18 08:00 D: Einzelhandelsumsatz 01/18 08:00 D: Großhandelsumsatz Q4/17 11:00 EU: Erzeugerpreise 01/18

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/18

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE EU: S&P Ratingergebnis Litauen, Rumänien, Schweden EU: Moody's Ratingergebnis Rumänien, Schweden

SONSTIGE TERMINE D: Aufsichtsrat berät über weitere Mehrkosten am neuen Hauptstadtflughafen BER

SONNTAG, DEN 4. MÄRZ 2018

SONSTIGE TERMINE D: GroKo oder nicht? Wie haben die SPD-Mitglieder entschieden? Bekanntgabe des Ergebnisses der Basis-Befragung - Parallel tagt der SPD-Vorstand CH: Schweiz stimmt über Abschaffung der Rundfunkgebühren ab

I: Parlamentswahl in Italien Zur Wahl stellen sich unter anderen das Mitte-Rechts-Bündnis von

Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi sowie die europakritische Fünf-Sterne-Bewegung und die Sozialdemokraten von Ex-Regierungschef Matteo Renzi. + Die Wahllokale sind von 0700 bis 2300 geöffnet.

MONTAG, DEN 5. MÄRZ 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CH: Calida Jahreszahlen 07:00 CH: Emmi Jahreszahlen 07:00 CH: Helvetia Jahreszahlen 07:25 CH: SNB Ergebnis 2017 (Details) 10:00 D: Siltronic Pk zum Geschäftsbericht 2017

10:00 D: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 01/18

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Bet-at-Home.com Jahreszahlen D: Bayer - EU-Kommission setzt Frist für Entscheidung über Bayer-Monsanto GB: International Airlines Group Verkehrszahlen 02/18 S: SEB Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR 01:30 J: Nikkei PMI Dienste 02/18 02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 02/18 09:15 E: PMI Dienste 02/18 09:45 I: PMI Dienste 02/18 09:50 F: PMI Dienste 02/18 (endgültig) 09:55 D: PMI Dienste 02/18 (endgültig) 10:00 EU: PMI Dienste 02/18 (endgültig) 10:30 GB: PMI Dienste 02/18 10:30 EU: Sentix-Investorvertrauen 03/17 11:00 EU: Einzelhandelsumsatz 01/18 11:00 GR: BIP Q4/18 (endgültig) 15:45 USA: PMI Dienste 02/18 (endgültig) 15:45 EU: EZB Monatsbericht 02/18

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Jahres-Pk Daimler Busse u.a. mit der Präsentation des neuen elektrischen Mercedes-Benz-Stadtbusses, Stuttgart 14:00 D: K+S stellt neuen Forschungscontainer für Aquaponik vor, Kassel CHN: Chinas Volkskongress beginnt Jahrestagung (meist etwa zehn Tage) Es wird eine Regierungsumbildung und Verfassungsänderung erwartet, mit der Xi Jinpings Gedankengut als Leitlinie aufgenommen wird

DIENSTAG, DEN 6. MÄRZ 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CH: Bucher Jahreszahlen 06:45 CH: Oerlikon Jahreszahlen 07:00 CH: Lindt & Sprüngli Jahreszahlen 07:00 D: Evonik Jahreszahlen 07:00 D: Vonovia Jahreszahlen (7.30 h Call) 08:00 DK: Lego Jahreszahlen 12:30 USA: Target Q4-Zahlen 14:00 USA: Chevron Analystentreffen 15:00 USA: Lam Research Analysten-/Investorentreffen 17:00 USA: Qualcomm Hauptversammlung 22:01 USA: Autodesk Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

A: Zumtobel Q3-Zahlen CH: Logitech Investorentag, Zürich DK: Royal Unibrew Jahreszahlen D: SAP Capital Markets Day F: Thales Jahreszahlen USA: Broadcom Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 09:00 HU: BIP Q4/17 (endgültig)

13:30 USA: Fed-Präsident von New York, Dudley, hält Rede in St. Thomas 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 01/18 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 01/18 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE CH: Erster Pressetag des Genfer Autosalons Die erste große Automesse des Jahres in Europa geht vom 8. bis zum

18. März (Pressetage 6. und 7. März). + 0800-0815 Pk VW / + 0800-0815 Ford / + 0815-0830 Mazda / + 0820-0835 Skoda / + 0830-0845 Honda / + 0840-0855 Bentley / + 0845-0900 Nissan / + 0900-0915 Audi / + 0900-0915 Renault / + 0920-0935 Porsche / + 0940-0955 Bugatti / + 0945-1000 Toyota / + 1000-1015 Lamborghini / + 1000-1015 Lexus / + 1015-1030 Hyundai / + 1015-1030 Jeep / + 1030-1045 Ferrari / + 1045-1100 Mitsubishi / + 1100-1115 Volvo / + 1115-1130 Subaru / + 1115-1130 Rolls-Royce / + 1145-1200 Jaguar / + 1200-1215 Land Rover / + 1215-1230 Kia / + 1230-1245 Mercedes-Benz / + 1245-1300 AMG / + 1300-1315 Smart / + 1315-1330 BMW / + 1330-1345 Citroën / + 1345-1400 Peugeot

11:00 D: Pk von Metz mecatech zum E-Scooter "Metz moover" Vorgestellt wird nach eigenen Angaben ein bislang einzigartiger elektrisch unterstützter Roller, der eine Straßenzulassung besitzen und für Radwege zertifiziert sein soll, Zirndorf 13:00 D: Symposium von ifo Institut und Bayerischem Handwerkstag: "Erwartungen an eine zukunftsfähige Steuer- und Finanzpolitik" u.a. mit dem Präsidenten des ifo Instituts, Prof. Clemens Fuest, München D: Fachkongress Treffpunkt Netze (bis 07.03.), Berlin Mit Klaus-Dieter Borchardt, Direktor Generaldirektion Energie, EU-Kommission, sowie Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur.

MITTWOCH, DEN 7. MÄRZ 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 D: Deutsche Post Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 D: Deutsche Pfandbriefbank Jahreszahlen (10.00 h Pk) 08:00 L: RTL Jahreszahlen 10:00 D: Wintershall Jahres-Pk, Kassel 10:00 D: Schaeffler Bilanz-Pk, München

10:00 D: VCI Vorstellung Quartalsbericht 4/2017 zur konjunkturellen Lage der Branche und Ausblick 2018

14:00 USA: Exxon Mobil Analystentreffen 19:30 USA: American Express Investor Day 22:15 USA: Costco Wholsesale Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN D: Jungheinrich Jahreszahlen I: Telecom Italia Jahreszahlen GB: Rolls-Royce Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR 02:30 USA: Fed-Präsident von Dallas, Kaplan, hält Rede in Houston 06:00 J: Frühindikatoren 01/18 (vorläufig)

08:45 F: Handelsbilanz 01/18 11:00 EU: BIP Q4/17 (endgültig)

14:00 USA: Fed-Präsident von New York, Dudley, hält Rede in San Juan 14:00 USA: Fed-Präsident von Atlanta, Bostic, hält Rede in Fort Lauderdale

14:15 USA: ADP-Beschäftigung 02/17 14:30 USA: Handelsbilanz 01/18

14:30 USA: Produktivität Q4/17 (2. Veröffentlichung9 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed Beige Book

SOSNTIGE TERMINE CH: Zweiter Pressetag des Genfer Autosalons Die erste große Automesse des Jahres in Europa geht vom 8. bis zum 18. März (Pressetage 6. und 7. März). + 0845 Pk Internationaler Automobilverband OICA + 1000 AutoScout24 09:00 D: Bundesbank Symposium "Bankenaufsicht im Dialog u.a. mit Andreas Dombret, der für die Bankenaufsicht zuständige Vorstand der Deutschen Bundesbank, sowie Klaas Knot, Präsident der Niederländischen Notenbank, und weitere Experten mit dem Thema Nachhaltigkeit im Finanzsektor beschäftigen 09:00 D: Jahresrück- und Ausblick Bosch Power Tools 09:30 D: Bankentagung der "Börsen-Zeitung" (bis 08.03.) u.a. mit Michael Rüdiger (Dekabank), Axel Weber (UBS), Theodor Weimer (Deutsche Börse/Donnerstag) 10:00 D: Pk Bankenverband VÖB: Zinsprognose mit Volkswirten der Landesbanken 11:00 D: Bilanz-Pk des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) mit dem neuen Verbandspräsidenten Helmut Schleweis (Dekabank), Ffm. D: Internationale Tourismus-Börse (ITB) (bis 11.03.), Berlin D: Internationale Handwerksmesse (bis 13.03.), München

DONNERSTAG, DEN 8. MÄRZ 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CH: Schmolz+Bickenbach Jahreszahlen 07:00 D: LEG Immobilien Jahreszahlen 07:00 D: Merck KGaA Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:00 NL: Akzo Nobel Jahreszahlen 07:30 F: Air France-KLM Umsatz 02/18 07:30 D: Hugo Boss Jahreszahlen 07:30 D: Stada Jahreszahlen 07:30 D: Axel Springer Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 D: Linde Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:45 F: Engie Jahreszahlen 08:00 GB: Spirent Jahreszahlen 08:00 GB: Aviva Jahreszahlen 08:30 D: Continental Jahreszahlen (9.30 h Pk) 10:30 D: Uniper Bilanz-Pk, Düsseldorf

11:00 D: Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands

Zinsprognose-Pressekonferenz 14:00 USA: Bank of New York Mellon Investor Day 17:00 USA: Walt Disney Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Dräger Jahreszahlen (9.00 h Pk) USA: Dell Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: BoJ Leistungsbilanz 01/18 00:50 J: BIP Q4/17 (endgültig) 02:30 CHN: Handelsbilanz 02/18 06:30 NL: Verbraucherpreise 02/18

08:00 D: Auftragseingang Industrie 01/18 13:45 EU: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SOSNTIGE TERMINE F: OECD stellt Wirtschaftsstudie für Irland vor CH: Beginn Internationaler Automobilsalon Genf (bis 18. März) D: Internationale Tourismus-Börse (ITB) (bis 11.03.), Berlin D: Internationale Handwerksmesse (bis 13.03.), München

FREITAG, DEN 9. MÄRZ 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CH: UBS Jahreszahlen 13:00 D: Lufthansa Verkehrszahlen 02/18 10:00 D: MVV Energie Hauptversammlung, Mannheim

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Allianz Geschäftsbericht 2017

TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Verbraucherpreise 02/18 08:00 D: Arbeitskostenindex Q4/17

08:00 D: Handels- und Leistungsbilanz 01/18

08:00 D: Industrieproduktion 01/18 08:45 F: Industrieproduktion 01/18 10:30 GB: Handelsbilanz 01/18 10:30 GB: Industrieproduktion 01/18 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 02/18 TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE J: BoJ Zinsentscheid EU: S&P Ratingergebnis Bosnien

EU: Moody's Ratingergebnis Serbien, Slowakei

EU: DBRS Ratingergebnis Luxemburg EU: Fitch Ratingergebnis Ungarn

SONSTIGE TERMINE D: Münchener Spitzengespräch der Deutschen Wirtschaft mit

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) + 1245 Pk

CH: Internationaler Automobilsalon Genf (bis 18. März) D: Internationale Tourismus-Börse (ITB) (bis 11.03.), Berlin D: Internationale Handwerksmesse (bis 13.03.), München

MONTAG, DEN 12. MÄRZ 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 D: Innogy Jahreszahlen (10.00 h Pk)

17:00 D: Ende der Angebotsfrist für die Übernahme der österreichischen Buwog durch den Bochumer Immobilienkonzern Vonovia

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Software Capital Markets Day D: Gea Group Jahreszahlen (endgültig)

TERMINE KONJUNKTUR 07:00 J: Maschinenwerkzeugaufträge 02/18 (vorläufig) 11:00 GR: Industrieproduktion 01/18 12:00 PL: Verbraucherpreise 02/18 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE B: Treffen der Eurogruppe, Brüssel D: Jahrestagung Handelsblatt zur betrieblichen Altersvorsorge (bis 14.03.), Berlin CH: Internationaler Automobilsalon Genf (bis 18. März) D: Internationale Handwerksmesse (bis 13.03.), München

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ. /bwi

AXC0016 2018-02-27/06:05