FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 27. Februar:

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CH: Swiss Life Jahreszahlen 07:00 D: BASF Jahreszahlen (endgültig) (10.30 h Pk) 07:00 D: Fresenius Jahreszahlen 07:00 D: FMC Jahreszahlen (10.00 Pk) 07:00 F: Safran Jahreszahlen 07:30 D: Gerry Weber Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: Aixtron Jahreszahlen 07:30 D: KWS Saat Jahreszahlen 08:00 GB: Standard Chartered Jahreszahlen 08:00 GB: GKN Jahreszahlen 08:00 S: SAS Q4-Zahlen 10:30 D: DZ Bank Bilanz-Pk, Frankfurt 14:00 USA: JPMorgan Chase & Co Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Stemmer Imaging voraussichtlich Erstnotiz im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse D: Bayer Veröffentlichung Dividendenvorschlag E: EDP Renovaveis Jahreszahlen USA: Macy's Q4-Zahlen USA: Intrepid Potash Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 D: Ausfuhrüberschuss Deutschlands Jahr 2017 08:45 F: Verbrauchervertrauen 02/18 09:00 D: Verbraucherpreise Sachsen 02/18 09:00 E: Verbraucherpreise 02/18 (vorläufig) 10:00 EU: Geldmenge M3 01/18 10:00 D: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen Und Bayern 02/18 10:00 I: Verbrauchervertrauen 02/18 10:30 D: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 02/18 11:00 EU: Wirtschaftsvertrauen 02/18 11:00 EU: Verbrauchervertrauen 02/18 (endgültig) 14:00 HU: Zentralbank Zinsentscheid 14:00 D: Verbraucherpreise 02/18 (vorläufig) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 01/18 (vorläufig) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 01/18 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA-Index 12/17 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 02/18 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 02/18 SONSTIGE TERMINE 09:00 D: BGH urteilt: Haftet Google für die Anzeige rufschädigender Inhalte über die Suchmaschine? 10:30 D: Pk der LBS Südwest u.a. zur Entwicklung seit der Fusion von LBS Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie zur Bilanz des Jahres 2017, Stuttgart 10:00 D: 20. Technischer Kongress "Die Zukunft der Automobiltechnik" des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) (bis 28.02.) + 1050 Vortrag Schaeffler-Technikvorstand Peter Gutzmer zu Mobilität der Zukunft + 1150 Vortrag Leiter Forschung und Entwicklung bei Volkswagen, Ulrich Eichhorn + 1230 Pk VDA und Schaeffler 10:00 D: Pk des Stahlherstellers ArcelorMittal zu geplantem Investitionsvorhaben in den Standort Neuwied 11:00 D: Jahres-Pk des Bundesverbands CarSharing e.V. zu den aktuellen Markt- und Branchendaten für das deutsche CarSharing, Berlin 11:00 D: Debeka-Gruppe, Jahres-Pk, Frankfurt 11:00 D: Pk Bundesbank zu Geschäftsbericht 2017, Frankfurt 12:00 D: Das Bundesverwaltungsgericht gibt das Urteil über mögliche Diesel-Fahrverbote bekannt, Leipzig Entschieden wird über die Revisionen gegen Urteile der Verwaltungsgerichte in Stuttgart und Düsseldorf. EU: Informelles Treffen der EU-Handelsminister in Sofia E: Fortsetzung Mobile World Congress - weltweit größtes Treffen für die Mobilfunkbranche (bis 01.03.), Barcelona 18:15 D: Pk "Comeback oder Verbannung? - Der Verbrennungsmotor am Scheideweg" anlässlich des Internationalen Motorenkongresses (27./28.2.2018) Diskutiert wird über das Gesamtsystem Motor, insbesondere die zukünftige Rolle synthetischer Kraftstoffe, Stuttgart

