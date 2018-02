WASHINGTON (dpa-AFX) - Im sich zuspitzenden Handelsstreit zwischen China und den USA wird einer der Top-Berater von Präsident Xi Jiping Berichten zufolge für einige Tage zu Gesprächen in Washington sein. Liu He werde am Dienstag eintreffen und voraussichtlich bis Samstag bleiben, schrieben die "Financial Times" und das "Wall Street Journal". Liu gilt in Wirtschaftsfragen als Xis rechte Hand.

In der US-Hauptstadt dürfte Liu ein frostiger Empfang gewiss sein. Die USA beschuldigen China einer Handelspolitik zum Nachteil Amerikas, Strafzölle und ein Handelskrieg drohen.

Wie die "Financial Times" weiter berichtet, soll Liu aus Peking eine Botschaft der Öffnung und der Verhandlungsbereitschaft mit in die USA bringen. Die US-Regierung stehe dem aber sehr reserviert gegenüber, man habe dergleichen zu lange gehört, ohne dass Taten gefolgt seien. Der Informationsdienst Axios schrieb, Liu solle außerdem herausfinden, welche handelspolitische Linie die US-Regierung unter Präsident Donald Trump genau verfolgen wolle.

Trump hatte am vergangenen Freitag gesagt, die USA hätten zwar eine großartige Beziehung zu China entwickelt, aber Peking habe Washington in Handelsfragen für einen langen Zeitraum "gekillt". Das Handelsdefizit müsse dringend ausgeglichen werden.

Dem Politbüromitglied Liu (66) werden in der bevorstehenden Regierungsumbildung gute Chancen zugerechnet, Zentralbankchef Chinas zu werden. Seine genauen Pläne oder Gesprächspartner für den Aufenthalt in Washington waren zunächst nicht öffentlich bekannt./ki/DP/men

AXC0018 2018-02-27/06:06