FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den anstehenden Betriebsratswahlen in mehr als 11 000 Betrieben in ihrem Organisationsbereich will die IG Metall die Mitbestimmung ausweiten. Die am 1. März beginnenden Wahlen würden zum Erfolg, wenn es gelinge, mehr Betriebsräte zu installieren als vier Jahre zuvor, sagte der Funktionsbereichsleiter Betriebspolitik, Rudolf Luz, der Deutschen Presse-Agentur. Eine weiterhin hohe Wahlbeteiligung von um die 70 Prozent stärke zudem den gewählten Kollegen den Rücken für ihre vierjährige Amtszeit./ceb/DP/men

AXC0022 2018-02-27/06:12